به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی امروز (سهشنبه، یکم مهر) با همراهی شاهین مصطفییف معاون نخستوزیر جمهوری آذربایجان از دو پروژه راهبردی محور جلفا - کلاله و پل اتومبیلرو مرزی کلاله - آغبند بازدید کرد.
وزیر راه و شهرسازی در حاشیه این بازدید گفت: از مسیر جلفا تا سیهرود و سپس تونل که سالها در انتظار بازگشایی است بازدید کردیم. تمام مسیر کارگاه راهسازی بود که در طول یک سال گذشته با سرعتی چشمگیر در حال پیشرفت است.
صادق افزود: اهمیت این مسیر، بسیار بالاست؛ چرا که ایران با موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیکی خود، میتواند محور اتصال کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب باشد. کشور دوست و همسایه ایران، آذربایجان نیز با وجود مرز مشترک این مسیر از امنترین و کوتاهترین راههای ترانزیتی است که میتواند بار را از شرق و آسیای مرکزی به سمت اروپا منتقل کند و علاوهبر این ارتباطات خلیج فارس با دریای سیاه را برقرار میکند.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: براساس تفاهمات صورتگرفته، برنامهریزی شده است تا پایان سال عملیات اجرایی پل کلاله - آغبند به اتمام خواهد رسید، همچنین موضوعات ترانزیتی مربوط به گمرک نیز برطرف شود تا کامیونها و رانندگان آذربایجان بتوانند با سهولت از خاک ایران عبور و به اروپا سفر کنند.
آغاز رایزنی برای اجرای مسیر ریلی ۵۲ کیلومتری در خاک ایران
صادق یادآور شد: در بخش ریلی نیز حدود ۵۲ کیلومتر مسیر در داخل خاک ایران قرار دارد که رایزنیهای لازم برای اجرای آن در حال انجام است. نکته مهم این است که تصمیمگیران در کشورهای همسایه هستند اینکه این ارتباط چگونه پررنگتر شود؛ چرا که این پروژه تنها ارتباط دو کشور را هدف قرار نداده، بلکه حلقه اتصال آسیا به اروپا محسوب میشود.
عضو کابینه دولت چهاردهم تاکید کرد: تصمیماتی که در دورترین نقاط این دو کشور گرفته میشود، نیز تأثیری بر ارتباطات دو کشور ایران و آذربایجان نخواهد داشت.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تأمین اعتبار برای تکمیل این پروژه از مهمترین اولویتهاست. این موضوع مورد تأکید اکید رئیسجمهور است و با تأمین منابع مالی پیشبینیشده، شاهد سرعت گرفتن عملیات اجرایی خواهیم بود.
صادق در پایان خاطرنشان کرد: مردم ساکن استان نیز طی ماههای گذشته شاهد پیشرفت قابل توجه پروژه بودهاند و طبق مطالبات جمهوری آذربایجان و توافقات میان دو کشور تلاش داریم در کوتاهترین زمان تعریض محور جلفا - کلاله انجام شود.
