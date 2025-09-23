وزیر راه برای بازدید از پل کلاله - آغبند وارد آذربایجان شرقی شد+ فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی صبح امروز (سه‌شنبه، یکم مهر) به منظور بازدید از محور جلفا - کلاله و پل مرزی کلاله - آغبند، از طریق فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی تبریز وارد استان آذربایجان شرقی شد.

وی به همراه شاهین مصطفی‌یف، معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان با عنوان رؤسای کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور، امروز از این پروژه‌های مشترک در منطقه مرزی ایران و آذربایجان بازدید خواهد کرد.

وزیر راه زنگ مهر را در تبریز به صدا درآورد

وزیر راه و شهرسازی، در بدو ورود به استان آذربایجان شرقی و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، با حضور در مدرسه باقرالعلوم تبریز، زنگ مهر را به صدا درآورد.

همچنین در ادامه سفر استانی خود به آذربایجان شرقی، با خانواده دانش‌آموزان شهید جنگ ۱۲ روزه «علیسان جباری» و «طاها بهروزی» دیدار خواهد کرد.