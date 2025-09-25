ملاله یوسف زی حامی یک فیلم مستند از افغانستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، ملاله یوسف‌زی، برنده جایزه صلح نوبل و آرین موید بازیگر سریال «جانشینی»، تهیه‌کنندگان اجرایی مستند بلندی با عنوان «قهرمانان دره طلایی» شدند.

این مستند به کارگردانی بن استورگولفسکی درباره علیشاه فرهنگ، امید سابق المپیک افغانستان است که ورزشکارانی از هر سن را از روستاهای همسایه و اغلب پراکنده در شهر کوهستانی بامیان افغانستان گرد هم آورد تا یک گروه اسکی رقابتی تشکیل دهد. «قهرمانان دره طلایی» از ۳۱ اکتبر در لس‌آنجلس روی پرده می‌رود تا واجد شرایط برای رقابت اسکار هم باشد.

یوسف‌زی در بیانیه‌ای گفت: «قهرمانان دره طلایی» داستانی تأثیرگذار درباره چگونگی شادی و وحدت در زمانی است که همه چیز در حال فروپاشی است. مفتخرم که از این فیلم و جوانانی که شجاعت و روحیه‌شان به زیبایی به تصویر کشیده شده، حمایت کنم.

موید هم گفت این فیلم درباره افرادی است که از رویاپردازی دست نمی‌کشند و نشان دهنده این است که افغان‌ها صرف نظر از موانع، قدرت ورزش، اجتماع و هدف مشترک دارند.

این مستند اولین بار در جشنواره ترایبکا ۲۰۲۴ به نمایش درآمد و پس از آن به بیش از ۵۰ جشنواره دیگر رفت و بیش از ۳۰ جایزه معتبر از جمله جایزه هیئت داوران و جایزه تماشاگران را به عنوان بهترین مستند جشنواره فیلم ساوانا و جشنواره بین‌المللی فیلم برکشایر دریافت کرد.

یوسف‌زی تاکنون از چندین پروژه مستند حمایت کرده و سال ۲۰۲۳ هم تهیه‌کننده اجرایی فیلم مستند «غریبه پشت دروازه» شد که در فهرست نهایی اسکار قرار گرفت و تغییر شگفت‌انگیز یک تفنگدار دریایی سابق آمریکایی مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه را نشان می‌داد که در نهایت به اسلام گروید. در سال ۲۰۲۲ هم وی تهیه‌کننده اجرایی «سرزمین شادی» از پاکستان شد.

یوسف‌زی فعالیت خود را با وبلاگ‌نویسی درباره زندگی در پاکستان تحت سلطه طالبان آغاز کرد و به دلیل صحبت در این زمینه، از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت. او به پاس قدردانی از تلاش‌هایش برای آموزش و برابری، جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. وی که فارغ‌التحصیل دانشگاه آکسفورد است سال ۲۰۲۱ یک قرارداد برنامه‌ریزی چند ساله با اپل تی‌وی‌پلاس امضا کرد.