پیش بینی بارش باران پاییزی در البرز

کرج- مدیرکل هواشناسی استان البرز از ورود سامانه بارشی از اواخر دوشنبه تا چهارشنبه به استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران حقی آبی با اشاره به ورود سامانه بارشی از منطقه البرز مرکزی به استان گفت: این سامانه از اواخر وقت دوشنبه فعال می‌شود و تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت.

وی گفت: در برخی ساعات، به‌ویژه در نیمه شمالی استان و ارتفاعات انتظار بارش پراکنده، رعد و برق، وزش باد لحظه‌ای شدید و گردوخاک می‌رود.

وی همچنین با بیان اینکه احتمال بارش برف در ارتفاعات البرز وجود دارد، افزود: این پدیده می‌تواند منجر به اختلال در تردد جاده‌ای و ریزش سنگ در مناطق کوهستانی شود.

حقی آبی، از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی از سفرهای غیرضروری به خصوص در مناطق کوهستانی و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کرده و از توقف و اتراق در بستر مسیل‌ها خودداری کنند.

حقی آبی تأکید کرد که دستگاه‌های امدادی و خدماتی باید آمادگی کامل برای مقابله با حوادث احتمالی مانند ریزش سنگ و سیلاب‌های ناگهانی را داشته باشند و برای دریافت به‌روزترین اطلاعات و هشدارها مردم به منابع رسمی هواشناسی مراجعه کنند.

