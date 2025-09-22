پیش بینی بارش باران پاییزی در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران حقی آبی با اشاره به ورود سامانه بارشی از منطقه البرز مرکزی به استان گفت: این سامانه از اواخر وقت دوشنبه فعال میشود و تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت.
وی گفت: در برخی ساعات، بهویژه در نیمه شمالی استان و ارتفاعات انتظار بارش پراکنده، رعد و برق، وزش باد لحظهای شدید و گردوخاک میرود.
وی همچنین با بیان اینکه احتمال بارش برف در ارتفاعات البرز وجود دارد، افزود: این پدیده میتواند منجر به اختلال در تردد جادهای و ریزش سنگ در مناطق کوهستانی شود.
حقی آبی، از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی از سفرهای غیرضروری به خصوص در مناطق کوهستانی و حاشیه رودخانهها خودداری کرده و از توقف و اتراق در بستر مسیلها خودداری کنند.
حقی آبی تأکید کرد که دستگاههای امدادی و خدماتی باید آمادگی کامل برای مقابله با حوادث احتمالی مانند ریزش سنگ و سیلابهای ناگهانی را داشته باشند و برای دریافت بهروزترین اطلاعات و هشدارها مردم به منابع رسمی هواشناسی مراجعه کنند.
نظر شما