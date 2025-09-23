  1. استانها
زنگ ایثار و مقاومت در مدارس دیر نواخته شد

بوشهر- همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، آئین نواخته شدن زنگ ایثار و مقاومت با شعار توسعه عدالت آموزشی برای ایران در مدارس شهرستان دیر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست اداره آموزش و پرورش شهرستان دیر صبح سه شنبه در این مراسم که با حضور دانش‌آموزان، خانواده‌ها و مسئولان برگزار شد، حمزه خواجه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید شاخص کشوری طالب ابراهیمی و سردار محمد خالدی شهید شاخص مدرسه گفت: آغاز سال تحصیلی نویدبخش حرکتی پربار همراه با موفقیت و نشاط است و این ایام همزمان با هفته دفاع مقدس، نماد شکوه ایثار و مقاومت ملت ایران است.

وی افزود: زنگ مقاومت یادآور رشادت‌های رزمندگان و شیر زنان هشت سال دفاع مقدس است؛ زنگی که علم، دانش و ایمان را در کنار هم به دانش‌آموزان منتقل می‌کند و امروز دانش‌آموزان سربازان ایثار و مقاومت در برابر دشمنان هستند.

خواجه با اشاره به اجرای پروژه مهر گفت: این طرح نوید حرکتی تازه به سوی قله‌های موفقیت است و مدارس با شکوهی خاص آغوش خود را برای آینده‌سازان کشور اسلامی گشوده‌اند.

سرپرست اداره آموزش و پرورش شهرستان دیر گفت: در سال تحصیلی جدید، شهرستان دیر با ۹۸ مدرسه، ۴۸۱ کلاس درس و ۱۳ هزار و ۳۰۰ دانش‌آموز سال آموزشی را آغاز کرده است.

وی افزود: همچنین در سال تحصیلی گذشته، از میان ۴۰۴ دانش‌آموز پایه متوسطه دوم، ۱۱ رتبه زیر هزار و ۱۷ رتبه زیر دو هزار کنکور سراسری به‌دست آمد که نشان‌دهنده دستاوردی درخشان برای آموزش و پرورش این شهرستان است.

