صمیمی: آذربایجان غربی به ۶۵۰۰ کلاس درس جدید نیاز دارد

ارومیه - مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: علاوه بر کلاس‌های در حال احداث در استان برای رسیدن به استاندارد فضاهای آموزشی به ۶۵۰۰ کلاس دیگر نیاز داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صمیمی صبح سه شنبه در آئین آغاز سال تحصیلی جدید در استان با اشاره به برچیده شدن ۶۱ کلاس درس کانکسی بالای ۱۰ نفر دانش‌آموز و پیشرفت ۴۰ درصدی، ۱۷ کلاس سنگی در حال احداث، اظهار کرد: علاوه بر کلاس‌های در حال احداث برای رسیدن به استاندارد فضاهای آموزشی به ۶۵۰۰ کلاس دیگر نیاز داریم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان، برچیدن چهره محرومیت از فضاهای آموزشی استان را یک اولویت اعلام کرد و گفت: امسال ۶۰۰ کلاس درس تحویل آموزش و پرور استان شده و ۱۱۰۰ کلاس نیز تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.

صمیمی، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و تقارن آن با هفته دفاع‌مقدس، با بیان اینکه یاد و راه شهدا ادامه خواهد داشت، گفت: آموزش و پرورش نیز به عنوان متولی تعلیم و تربیت، جوانان فرهیخته‌ای را برای ادامه دادن راه شهدا پرورش خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه کیفیت بخشی به آموزش و توسعه عدالت در فضای آموزشی در دستور کار است، تصریح کرد: در این راستا کیفیت بخشی آموزش در مدارس با برگزاری دوره‌های آموزشی روش‌های نوین تدریس برای بیش از ۹۵ درصد از معلمان انجام شده است و دانش‌آموزان در سال جدید با متدهای جدید آموزشی تحت تعلیم قرار خواهند گرفت.

صمیمی گفت: حذف مدارس کانکسی و سنگی و جایگزینی آن‌ها با مدارس ایمن و استاندارد از اولویت‌های جدی آموزش و پرورش استان است و با همکاری خیرین و همراهی مردم متعهد هستیم ۶۵۰۰ کلاس باقی‌مانده را تا پایان برنامه هفتم توسعه تکمیل کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت پژوهش‌محوری در مدارس گفت: آینده ایران در دستان دانش‌آموزانی است که امروز با روحیه پرسشگری، خلاقیت و تحقیق وارد مدرسه می‌شوند. معلمان ما باید نقش راهنما و تسهیل‌گر یادگیری را ایفا کنند تا نسل جدید علاوه بر مهارت‌ها علمی، از هویت ایرانی-اسلامی و روحیه مسئولیت‌پذیری برخوردار باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با اشاره به ایجاد هنرستان‌هایی در جوار کارخانجات اظهار کرد: تفاهم نامه ایجاد ۶ هنرستان منعقد شده تا مقوله مهارت‌آموزی دانش آموزان عملیاتی شود.

صمیمی با اشاره به فضای آموزشی در استان اضافه کرد: در سال تحصیلی جاری تعداد ۲۷ هزار و ۸۶ کلاس درس دولتی و غیردولتی در استان دایر می‌شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اعتبارات تخصیصی وزارت متبوع و جذب اعتبارات استانی و از محل کمک‌های خیرین در مجموع سرانه فضاهای ورزشی دانش آموزی سرپوشیده و روباز در قالب زمین چمن مصنوعی، زمین کفپوش‌های روباز (تایلکورد)، کلاس درس تربیت بدنی و سالن ورزشی به میزان ۳۲ سانتی متر مربع رسیده است.

