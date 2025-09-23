انسجام امنیتی همدان الگویی برای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوریشمسی پیش از ظهر سهشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان، با اشاره به نقش سپاه، بسیج، ارتش و فراجا در تأمین امنیت پایدار، اظهار کرد: ظرفیتهای مردمی و سازمانی استان توانستند در بحرانها بهترین عملکرد را ارائه دهند و مسیر توسعه را هموار کنند.
استاندار همدان در این مراسم ضمن قدردانی از تلاشها و خدمات سردار مظاهر مجیدی طی چهار دهه خدمت، گفت: همدان در سالهای اخیر نمونهای موفق از همافزایی بین دستگاههای امنیتی و نظامی بوده است و این انسجام، ضامن آرامش و پیشرفت استان محسوب میشود.
وی با اشاره به تحولات اخیر، افزود: در جنگ ۱۲ روزه گذشته، همدان از اولین ساعات مورد هدف قرار گرفت، اما با سازماندهی سریع نیروها، دو تیپ رزمی تشکیل و ۳ هزار نفر مسلح در قالب گردانهای ترکیبی سپاه، بسیج، فراجا و حافظان امنیت، ۵۶ ایست بازرسی راهاندازی کردند تا آرامش به استان بازگردد.
ملانوریشمسی حضور فعال سپاه و بسیج را در بحران آب استان یادآور شد و گفت: بسیج سازندگی با توان مردمی و جهادی، دهکده مقاومت را ایجاد کرد و در حوزه آبرسانی اقدامات ماندگاری انجام داد.
وی افزود: انسجام شورای تأمین و مشارکت دستگاههایی چون دادگستری، اطلاعات، ارتش، فراجا و سپاه باعث شد استان همدان در رتبه ممتاز امنیت قرار گیرد و این بستر، زمینه جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی را حتی پس از بحرانها و جنگ فراهم کند.
استاندار همدان ضمن خیرمقدم به سردار سرتیپ کمالی، فرمانده جدید سپاه انصارالحسین (ع) استان، اظهار امیدواری کرد که سوابق و تجربیات ایشان خون تازهای در رگهای مجموعه امنیتی و بسیج استان جاری ساخته و تداوم مسیر توسعه و اقتدار را تضمین کند.
