به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه انصارالحسین(ع) همدان، علی‌اکبر کریم‌پور بابیان اینکه سردار «مظاهر مجیدی» فرمانده سپاه استان همدان شد، اظهار داشت: مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با حضور سردار غیب‌پور مسئول سازمان بسیج مستضعفین برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم روز پنچشنبه ۵ مرداد ماه سال جاری ساعت ۸ صبح در مجتمع انصار با حضور مسئولان کشوری، استانی و سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان برگزار می‌شود.

معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه انصار الحسین(ع) همدان گفت: طی این مراسم سردار مظاهر مجیدی به عنوان فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) معرفی می‌شود و از زحمات سردار غلامعلی ابوحمزه تقدیر به‌عمل می‌آید.

گفتنی است؛ سردار غلامعلی ابوحمزه ۲۸ تیر ماه سال جاری به عنوان فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان معرفی شد.

سردار مجیدی پیش از این فرماندهی تیپ ۳۲ و جانشینی فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان را بر عهده داشته است.