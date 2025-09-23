به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر صبح امروز سه‌شنبه در آئین استانی نواختن زنگ آغازین مهر در دبیرستان دخترانه حدیث ناحیه ۲ اهواز، ضمن تبریک سال تحصیلی جدید و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: ماه مهر، ماه شور و نشاط است و در این روزها یاد و نام شهدا به‌ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه را گرامی می‌داریم.

وی با تأکید بر اینکه آموزش‌وپرورش باید به دغدغه اصلی جامعه تبدیل شود، ادامه داد: حضور گسترده مسئولان در آئین آغاز سال تحصیلی نشان‌دهنده عزم جدی برای تحقق این هدف است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان تصریح کرد: امروز در بیش از ۹ هزار مدرسه استان، با همراهی ۷۵ هزار معلم، میزبان یک میلیون و ۱۱۵ هزار دانش‌آموز هستیم؛ این ظرفیت عظیم انسانی می‌تواند موتور محرک توسعه استان باشد.