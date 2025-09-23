  1. استانها
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۶

علی فر: ۹ هزار مدرسه خوزستان میزبان بیش از یک میلیون دانش‌آموز شدند

اهواز – مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان بابیان اینکه مهر امسال با شور ونشاطی تازه آغاز شده است،گفت:۹ هزارمدرسه درسراسر استان امروز پذیرای بیش از یک میلیون و۱۱۵هزار دانش‌آموز و۷۵ هزار معلم هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر صبح امروز سه‌شنبه در آئین استانی نواختن زنگ آغازین مهر در دبیرستان دخترانه حدیث ناحیه ۲ اهواز، ضمن تبریک سال تحصیلی جدید و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: ماه مهر، ماه شور و نشاط است و در این روزها یاد و نام شهدا به‌ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه را گرامی می‌داریم.

وی با تأکید بر اینکه آموزش‌وپرورش باید به دغدغه اصلی جامعه تبدیل شود، ادامه داد: حضور گسترده مسئولان در آئین آغاز سال تحصیلی نشان‌دهنده عزم جدی برای تحقق این هدف است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان تصریح کرد: امروز در بیش از ۹ هزار مدرسه استان، با همراهی ۷۵ هزار معلم، میزبان یک میلیون و ۱۱۵ هزار دانش‌آموز هستیم؛ این ظرفیت عظیم انسانی می‌تواند موتور محرک توسعه استان باشد.

