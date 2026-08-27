به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، فرزانه صادق با حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مسکن با تبریک روز کارمند، به کارکنان دولت به خصوص کارمندان بانک مسکن اظهار کرد: کارکنان دولت در طول یکسال گذشته و با وجود شرایط خاص کشور پای کار بودند و خوش درخشیدند و در راستای تحقق سیاست های دولت و خدمت به هموطنان تلاش کردند که جای تقدیر دارد.

از اقدامات بانک مسکن در سال ۱۴۰۴ قدردانی می کنم

وی در ادامه با اشاره به عملکرد بانک مسکن در یک سال گذشته گفت: از اقدامات مهم یک سال گذشته بانک مسکن قدردانی می کنم. این بانک با وجود ایده آل های من وزیر و مشکلات حوزه مسکن در انجام تکالیف خود همت به خرج داد. اوج این همت نیز در زمان جنگ و حمایت از آسیب دیدگان بود به طوری که بانک مسکن برای اولین بار موفق شد در کمتر از سه روز نسبت به تشکیل پرونده و پرداخت تسهیلات اقدام نماید که جای تقدیر بسیاری دارد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین با بیان این مطلب که بانک مسکن به تنهایی توانسته است بخش اعظم طرح نهضت ملی را تامین مالی کرده و پیش ببرد، افزود: باید با همکاری همه جانبه و پشتیبانی از بانک مسکن، به پیشبرد این طرح کمک کنیم تا تسهیلات به واحدهای با پیشرفت بالای ۸۰ درصد پرداخت شود.

وی با اشاره به روند افزایش میزان تسهیلات طرح نهضت ملی از ۵۵۰ به ۶۵۰ و سپس ۸۵۰ میلیون تومان افزود: باید برنامه ریزی دقیقی برای سال آینده داشته باشیم و با وجود شرایط اقتصادی جامعه دست به دست هم دهیم تا مشکلات این بخش و در نهایت واگذاری سریع تر واحدها به متقاضیان حل شود.

واگذاری اراضی به بانک مسکن در وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است

وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود یادآور شد: با توجه به ساختار کارشناسی و مالی بانک مسکن انتظار می رود این بانک از ابزارهای نوین و متنوع تر تامین مالی و جذب منابع در سال آینده و در راستای پیشبرد اهداف خود استفاده کند. اهمیت این نکته در شرایط اقتصادی فعلی جامعه خیلی مهم است. بنابراین با وجود بضاعت بانک مسکن و شرکت های زیرمجموعه و با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی به دلیل ماهیت تخصصی آن در بخش مسکن و وزارت امور اقتصادی و دارایی انتظار می رود این مورد به عنوان تکلیف در بانک مسکن با جدیت انجام شود.

دکتر صادق در بخش پایانی سخنان خود در خصوص واگذاری اراضی به بانک مسکن و پرداخت تسهیلات گفت: تلاش های لازم در این خصوص در وزارت راه و شهرسازی انجام می شود و حتی با سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت شهرهای جدید نیز هماهنگی های لازم صورت گرفته هرچند که این اراضی به بخش های دیگر هم برای انجام زیرساخت ها و تکالیفی که دولت به این وزارتخانه محول می کند نیز اختصاص می یابد.

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مسکن به عنوان اولین بانک دولتی کشور عصرروز چهارشنبه چهارم شهریور ماه به ریاست دکتر سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دکتر فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در محل وزرات امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در نهایت صورت های مالی بانک به تصویب اعضای مجمع رسید.