به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین مدعی شد که اگر بتوان جنگ با روسیه را به پایان رساند، او آماده است تا از قدرت کناره‌گیری کرده و برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد نشود.

زلنسکی همچنین متعهد شد که در صورت دستیابی به آتش‌بس، از پارلمان اوکراین خواهد خواست تا برای برگزاری انتخابات جدید سازماندهی انجام دهد.

وی گفت: اگر جنگ به پایان برسد، آماده‌ام که (در انتخابات نامزد نشوم) چون حضور در انتخابات هدفم نیست. صمیمانه می‌خواستم که در شرایط بسیار دشوار، در کنار کشورم باشم و به کشورم کمک کنم. این خواسته همیشگی‌ام بوده است. هدفم پایان بخشیدن به جنگ است.

زلنسکی از سال ۲۰۱۹ بر مسند قدرت بوده است. دوره نخست ریاست جمهوری وی در مه ۲۰۲۴ به پایان رسید اما تحت قانون حکومت نظامی، پارلمان اوکراین انتخابات را ممنوع اعلام کرد. در نتیجه، ریاست جمهوری وی به طور خودکار تمدید شد. مقامات روسیه تاکید کرده‌اند که با توجه به اتمام دوران ریاست جمهوری زلنسکی، وی «مشروعیت» ندارد.

براساس نظرسنجی‌های اخیر، زلنسکی در صورت برگزاری انتخابات جدید، بیشترین حمایت را دریافت خواهد کرد. یافته‌های نظرسنجی ماه آگوست مؤسسه تحقیقاتی «ating Sociological Group» اوکراین، ۳۵.۲ درصد اوکراینی‌ها در انتخابات جدید به او رأی خواهند داد. این در حالی است که حمایت شهروندان این کشور از «والری زالوژنی» رقیب احتمالی اصلی وی، ۲۵.۳ درصد برآورد شده است.

زلنسکی ۴۷ ساله همچنین در را برای برگزاری انتخابات در اوکراین در زمان آتش‌بس با روسیه و فقدان توافق صلح دائمی، باز گذاشت و گفت: فکر می‌کنم که برقراری امنیت در طول آتش‌بس، می‌تواند برگزاری انتخابات را ممکن کند.