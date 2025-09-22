روسیه: ۱۱۴ پهپاد اوکراینی را سرنگون کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: ارتش اوکراین به خاک روسیه حمله پهپادی انجام داد؛ ۱۱۴ فروند پهپاد اوکراینی شبانه توسط سامانه‌های پدافند هوایی روسیه در مناطق مختلف سرنگون شدند.

ویاچسلاو گلادکوف، فرماندار منطقه بلگورود روسیه در تلگرام اعلام کرد که ۲ نفر در شهر بلگورود در نتیجه حمله پهپادی زخمی شده‌اند.

رومن سینیاگوفسکی، فرماندار منطقه کراسنودار، نیز اعلام کرد که برخی از ساختمان‌های این منطقه در نتیجه حمله پهپادی آسیب دیده‌اند.

سرگئی آکسینوف، رئیس کریمه دیروز اعلام کرده بود که بر اثر حمله پهپادهای ارتش اوکراین به کریمه ۳ نفر کشته و ۱۶ تن دیگر زخمی شده‌اند.