  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۲۹

روسیه: ۱۱۴ پهپاد اوکراینی را سرنگون کردیم

روسیه: ۱۱۴ پهپاد اوکراینی را سرنگون کردیم

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که تمامی ۱۱۴ پهپاد ارتش اوکراین علیه این کشور، توسط سامانه‌های پدافند هوایی روسیه سرنگون شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: ارتش اوکراین به خاک روسیه حمله پهپادی انجام داد؛ ۱۱۴ فروند پهپاد اوکراینی شبانه توسط سامانه‌های پدافند هوایی روسیه در مناطق مختلف سرنگون شدند.

ویاچسلاو گلادکوف، فرماندار منطقه بلگورود روسیه در تلگرام اعلام کرد که ۲ نفر در شهر بلگورود در نتیجه حمله پهپادی زخمی شده‌اند.

رومن سینیاگوفسکی، فرماندار منطقه کراسنودار، نیز اعلام کرد که برخی از ساختمان‌های این منطقه در نتیجه حمله پهپادی آسیب دیده‌اند.

سرگئی آکسینوف، رئیس کریمه دیروز اعلام کرده بود که بر اثر حمله پهپادهای ارتش اوکراین به کریمه ۳ نفر کشته و ۱۶ تن دیگر زخمی شده‌اند.

کد خبر 6598492

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها