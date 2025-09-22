  1. بین الملل
  2. اروپا
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۱۷

فرانسه: نقض حریم هوایی استونی با ۳ جنگنده را محکوم می کنیم

فرانسه: نقض حریم هوایی استونی با ۳ جنگنده را محکوم می کنیم

نماینده فرانسه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد ادعا کرد: نقض حریم هوایی استونی با ۳ فروند جنگنده را محکوم می کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه سازمان ملل، نماینده فرانسه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در سخنانی اعلام کرد: روسیه ۳ بار حریم هوایی استونی را نقض کرد. این اقدام نقض حریم هوایی اروپا نیز محسوب می‌شود. در ۲۰ سال اخیر نقض حریم هوایی با ۳ فروند جنگنده بی‌سابقه بوده است؛ ما این اقدامات را از سوی روسیه تحریک آمیز می‌نامیم.

نماینده فرانسه در نشست شورای امنیت گفت: این اقدامات خطرناک و تهاجم غیرمسولانه روسیه را به شدت محکوم می‌کنیم. فرانسه به صورت مستقیم در امنیت استونی مشارکت داشته و در جناح شرقی ناتو نیز فعال است. روسیه به جنگ خود علیه اوکراین نیز ادامه می‌دهد. روسیه یک بار دیگر با استفاده از ۴۰ موشک اوکراین را هدف قرار داده است. روسیه باید بفهمد که نقض حریم هوایی ناتو باید با تضمین محکمی از سوی ناتو برای اوکراین جبران شود.

این مقام پاریس مدعی شد: ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در چندین ماه اخیر تمایل خود را آشکارا برای رسیدن به صلح اعلام کرده است! روسیه همسایگان اوکراین را نیز مورد تهدید و ارعاب قرار می‌دهد! مسئولیت ما به عنوان اعضای شورای امنیت این است که از روسیه بخواهیم این اقدامات تحریک آمیز و بی‌پروای خود را که ۳ سال است در قاره اروپا انجام داده متوقف کند!

کد خبر 6598321

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها