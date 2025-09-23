  1. استانها
محموله ۵۰ میلیاردی سوخت قاچاق در خرم‌آباد توقیف شد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی لرستان، گفت: محموله ۵۰ میلیاردی سوخت خارج از شبکه توزیع در مرکز این استان توقیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان حین کنترل محورهای مواصلاتی خرم‌آباد به یک دستگاه تریلی کشنده حامل سوخت مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو دو هزار و ۴۰۰ لیتر فرآورده‌های نفتی از نوع مازوت خارج از شبکه توزیع کشف کردند.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه دراین‌رابطه یک نفر دستگیر شده است، گفت: برابر نظر کارشناسان ارزش کالای مکشوفه ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار هاشمی فر ضمن هشدار به مخلان نظام اقتصادی، از شهروندان خواست: هرگونه مورد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

