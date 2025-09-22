  1. استانها
  2. لرستان
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۲

عاملان تیراندازی در ازنا دستگیر شدند

عاملان تیراندازی در ازنا دستگیر شدند

 خرم‌آباد - فرمانده انتظامی ازنا از دستگیری دو عامل تیراندازی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امین‌پور احمدیان امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی در یکی از محله‌های ازنا، بلافاصله موضوع در دستور کار پلیس اطلاعات این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی دو نفر عامل تیراندازی دراین‌رابطه را شناسایی و با هماهنگی قضائی طی عملیاتی ضربتی دستگیر و یک قبضه سلاح به‌کاررفته در تیراندازی از آنها کشف شد.

فرمانده انتظامی ازنا ضمن هشدار به هنجارشکنان، تصریح کرد: افرادی که به هر نحو بخواهند مخل امنیت و آرامش مردم شوند پلیس برابر قانون با آنان برخورد خواهد کرد.

کد خبر 6597815

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها