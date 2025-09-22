عاملان تیراندازی در ازنا دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امین‌پور احمدیان امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی در یکی از محله‌های ازنا، بلافاصله موضوع در دستور کار پلیس اطلاعات این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی دو نفر عامل تیراندازی دراین‌رابطه را شناسایی و با هماهنگی قضائی طی عملیاتی ضربتی دستگیر و یک قبضه سلاح به‌کاررفته در تیراندازی از آنها کشف شد.

فرمانده انتظامی ازنا ضمن هشدار به هنجارشکنان، تصریح کرد: افرادی که به هر نحو بخواهند مخل امنیت و آرامش مردم شوند پلیس برابر قانون با آنان برخورد خواهد کرد.

‌