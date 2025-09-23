به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد ملکشاهی امروز سهشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی در یکی از محلههای شهر خرمآباد، مأموران کلانتری ۱۴ این شهرستان، بلافاصله برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
وی افزود: پس از حضور مأموران در محل مشخص شد دو نفر به دلیل اختلافات قبلی به سمت منزل یکی از شهروندان تیراندازی و از محل متواری شده است.
فرمانده انتظامی خرمآباد، گفت: مأموران با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی دو عامل تیراندازی را دراینخصوص شناسایی و طی عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.
سرهنگ ملکشاهی ضمن هشدار به هنجارشکنان خاطرنشان کرد: افرادی که به هر نحو بخواهند مخل امنیت و آسایش مردم شوند پلیس برابر قانون و بااقتدار با آنان برخورد خواهد کرد.
