https://mehrnews.com/x396z8 ۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۱ کد خبر 6599277 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۱ آغاز سال تحصیلی در مدرسه استثنایی صالحه مشهد مشهد- زنگ آغاز سال تحصیلی در مدرسه استثنایی صالحه مشهد، در میان شور و لبخند دانشآموزان و معلمان به صدا درآمد.
