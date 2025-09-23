  1. استانها
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۱

آغاز سال تحصیلی در مدرسه استثنایی صالحه مشهد

مشهد- زنگ آغاز سال تحصیلی در مدرسه استثنایی صالحه مشهد، در میان شور و لبخند دانش‌آموزان و معلمان به صدا درآمد.

