یوسفی: عدالت آموزشی در خطر جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی یوسفی صبح امروز سه‌شنبه در آئین استانی نواختن زنگ بازگشایی مدارس در اهواز اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه تعلیم و تربیت هزینه نیست، بلکه تربیت نسلی است که قرار است پرچم‌دار افتخارات ایرانی و اسلامی باشد.

وی ادامه داد: اگر با این نگاه به موضوع آموزش بنگریم، هزینه کردن در توسعه زیرساخت‌ها و تربیت کادر آموزشی در حقیقت سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: در ماده ۸۷ این برنامه سازوکاری برای ارتقای نظام آموزشی و پایش نتایج آن در نظر گرفته شده است. همچنین در ماده ۸۸ موضوع سرمایه انسانی و تربیت معلمان توانمند در تراز انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته و قرار است تا پایان این برنامه ۱۰۰ هزار دانشجومعلم جذب شود.

یوسفی با تأکید بر لزوم عملگرایی در حمایت از آموزش‌وپرورش افزود: به جای تکرار شعارها، هر مسئولی باید در جایگاه خود گام عملی بردارد. در همین راستا در مجلس گذشته لایحه رتبه‌بندی معلمان تصویب و اجرایی شد.

وی همچنین به اعتبارات محرومیت‌زدایی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۰ برای نخستین بار ۲۰ هزار میلیارد تومان از تبصره ۱۴ برای محرومیت‌زدایی اختصاص یافت که بیش از هشت هزار میلیارد تومان آن صرف نوسازی مدارس شد؛ رقمی جدا از بودجه مصوب.

نماینده مردم اهواز، کارون، حمیدیه و باوی تصریح کرد: گله مردم به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار از عدالت آموزشی به‌حق است. امروز باید شورای عالی آموزش‌وپرورش و همه نهادهای متولی پاسخ دهند که چرا سهم مدارس دولتی در موفقیت‌های ملی کاهش یافته است.