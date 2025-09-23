مفتی عربستان درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، دربار پادشاهی عربستان سعودی امروز سه شنبه اعلام کرد که مفتی کل این کشور دارفانی را وداع گفته است.

دربار پادشاهی عربستان سعودی روز سه‌شنبه اعلام کرد: شیخ «عبدالعزیز بن عبدالله بن محمد آل‌شیخ» مفتی کل کشور و رئیس هیئت علمای ارشد، دارفانی را وداع گفت.

در بیانیه درباره پادشاهی عربستان آمده است که پس از نماز عصر در مسجد امام ترکی بن عبدالله در شهر ریاض بر پیکر او نماز خوانده خواهد شد.

همچنین، سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان دستور داده است که نماز غائب به احترام وی در مسجد الحرام در مکه، مسجد النبی در مدینه و تمامی مساجد کشور پس از نماز عصر امروز برگزار شود.

در بیانیه دربار پادشاهی عربستان آمده است: عربستان و جهان اسلام عالم گرانقدری را از دست داد که عمر خود را صرف خدمت به علم و اسلام و مسلمین طی دهه‌ها، کرد شیخ عبدالعزیز آل‌شیخ سال‌ها در سمت مفتی کل و ریاست هیئت علمای ارشد عربستان فعالیت داشت و نقش برجسته‌ای در رهبری دینی و فتوای اسلامی در سطح کشور ایفا می‌کرد.

ملک سلمان و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان وفات مفتی کل عربستان را به خانواده این فقید و مردم عربستان و امت اسلامی تسلیت گفته و از خداوند برای او طلب رحمت کردند.