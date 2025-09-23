  1. استانها
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۷

کسب دیپلم افتخار توسط ۳ نوجوان اردبیلی در مسابقه بین المللی نقاشی

اردبیل_ سه عضو مراکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل در بیست‌وچهارمین مسابقه بین‌المللی نقاشی محیط زیست کشور ژاپن در سال ۲۰۲۴ موفق به کسب دیپلم افتخار شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ملیحه ملک‌زاده‌فرد، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل با اعلام خبر درخشش دوباره اعضای این استان در رقابت‌های بین‌المللی، اظهار کرد: در بیست‌وچهارمین دوره مسابقه نقاشی محیط زیست «جی‌کیوآی» که از سوی کشور ژاپن برگزار شد، ۸ هزار و ۵۱۴ اثر از ۶۸ کشور جهان به دبیرخانه این مسابقه ارسال شد که از این تعداد، ۱۶۰ اثر متعلق به نقاشی‌های اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران بود.

وی با اشاره به موفقیت‌های چشمگیر کودکان ایرانی در این رقابت جهانی افزود: در این مسابقه، ۸ کودک و نوجوان ایرانی موفق به کسب جوایز معتبر شدند که در میان آنها، سه نفر از اعضای کانون استان اردبیل درخشیدند.

مدیرکل کانون استان اردبیل ادامه داد: ستایش قوی‌بازو، ۹ ساله، از مرکز شماره ۱ کانون مشگین‌شهر، به مربیگری سولماز کاظم‌نژاد، توانست جایزه اول بخش بین‌الملل این مسابقه را کسب کند. همچنین، حنانه نصیری، ۱۳ ساله، از مرکز شماره ۲ کانون مشگین‌شهر، با مربیگری نرگس پورعلی و زینب رحیمی، ۱۴ ساله، از مرکز شماره ۵ کانون اردبیل، موفق به دریافت دیپلم افتخار بخش بین‌الملل این مسابقه شدند.
ملک زاده فرد با بیان اینکه موفقیت‌های اخیر اعضای کانون در مسابقات بین‌المللی نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای هنری و خلاقیت این عزیزان است، اظهار کرد: مراکز کانون استان با برگزاری کارگاه‌های تخصصی، فعالیت‌های عمومی و حمایت از کودکان و نوجوانان، همواره در کنار خانواده‌ها بوده و بستری مناسب برای شکوفایی استعدادهای نسل جدید فراهم می‌آورند و خانواده‌ها می‌توانند با مراجعه به مراکز کانون، از برنامه‌ها، کارگاه‌ها و آموزش‌های حرفه‌ای مربیان بهره‌مند شوند.

