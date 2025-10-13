به گزارش خبرنگار مهر، ملیحه ملک‌زاده‌فرد صبح دوشنبه با حضور در برنامه صبحگاهی «تازه‌گون» شبکه سبلان، ضمن تشریح و گزارش برنامه‌های هفته ملی کودک، بر رسالت اصلی کانون در زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان تأکید کرد.

وی رسالت اصلی کانون را شناسایی و پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان با محوریت کتاب و کتاب‌خوانی عنوان کرد و گفت: بیش از ۲۳۰ برنامه فرهنگی، هنری و ادبی در سراسر استان اجرا شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل با بیان اینکه محور اصلی فعالیت‌های کانون کتاب و کتاب‌خوانی در کتابخانه‌های تخصصی مراکز فرهنگی‌هنری است، افزود: کانون پرورش فکری به عنوان دبیر برگزاری هفته ملی کودک، برنامه‌های خود را از نخستین روز مهرماه با حضور تماشاخانه سیار در شهرهای اردبیل، سرعین، نمین و مناطق کم‌برخوردار آغاز کرد و از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه نیز ویژه‌برنامه‌های متنوعی در سراسر استان به اجرا درآمد.

ملک زاده ادامه داد: با برگزاری جلسه شورای اجتماعی استانداری، همکاری و هم‌افزایی مطلوبی میان دستگاه‌های اجرایی شکل گرفت و در مجموع ۸۲ برنامه با مشارکت دستگاه‌ها و ۱۵۰ برنامه در مراکز کانون برای هفته ملی کودک پیش‌بینی شد.

وی از جشن بزرگ بادبادک‌ها به عنوان یکی از برنامه‌های شاخص این هفته یاد کرد و افزود: این جشن روز ۱۷ مهر با حضور حدود شش هزار نفر از خانواده‌ها و کودکان در کنار دریاچه شورابیل اردبیل برگزار شد و روزی خاطره‌انگیز را برای شرکت‌کنندگان رقم زد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل در ادامه به برگزاری جشن نوخوان‌ها از ۱۹ تا ۲۱ مهر در مراکز کانون اشاره کرد و گفت: نوخوان‌ها، دانش‌آموزان پایه‌های اول و دوم ابتدایی هستند که به‌تازگی با خواندن و نوشتن آشنا شده‌اند. این جشن‌ها با همکاری آموزش‌وپرورش برگزار و هم‌زمان با اجرای برنامه‌های شاد فرهنگی، از نوخوان‌ها به‌صورت رایگان عضوگیری به عمل آمد و نخستین هدیه فرهنگی آنان از سوی کانون اهدا شد. عضویت این گروه از کودکان تا پایان سال تحصیلی رایگان خواهد بود.

مدیرکل کانون استان همچنین اظهار کرد: مرکز شماره ۳ کانون اردبیل ویژه‌ی کودکان دارای نیازهای ویژه فعالیت می‌کند و در طول سال با اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری متنوع میزبان این عزیزان است.

او با اشاره به اجرای برنامه‌ها در مناطق کم‌برخوردار و روستایی گفت: در مناطقی که دسترسی به کتابخانه و فعالیت‌های فرهنگی محدود است، مربیان کانون در قالب کاروان «پیک امید» حضور یافته و با اجرای برنامه‌های شاد فرهنگی و اهدای بسته‌های فرهنگی، کودکان آن مناطق را نیز در شور هفته ملی کودک سهیم می‌کنند.

ملک‌زاده‌فرد در ادامه افزود: با جذب نیروهای جدید، کتابخانه‌های سیار کانون در شهرستان‌های اردبیل، پارس‌آباد، مشگین‌شهر، کوثر و نمین دوباره فعال شده‌اند و هر یک بیش از ۲۰ روستا را تحت پوشش قرار می‌دهند.

وی از اجرای بیش از ۶۰ نوع فعالیت متنوع فرهنگی، هنری و ادبی در مراکز استان خبر داد و گفت: با ایجاد بخش جدیدی در سازمان مرکزی تحت عنوان «کانون علوم و فناوری‌های نوین ایران» (کافنا)، در آینده‌ای نزدیک زمینه فعالیت‌های علمی ویژه برای کودکان و نوجوانان در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، رباتیک و محیط‌زیست فراهم خواهد شد.

مدیرکل کانون استان اردبیل در پایان اظهار کرد: در یک سال گذشته اعضای کانون موفق به کسب ۴۱ مقام ملی و بین‌المللی شده‌اند و بیش از ۲۱ هزار عضو فعال در کتابخانه‌های مراکز فرهنگی‌هنری استان حضور دارند. همچنین با گسترش فرهنگ مطالعه و ترویج کتاب‌خوانی، میزان امانت کتاب در مراکز کانون رشد ۱۰۰ درصدی داشته است.