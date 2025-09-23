استاندار اردبیل از کارآفرین برتر ایثارگر لاهرودی تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، عصر امروز، حسن قهرمانزاده، از کارآفرینان برتر شاهد و ایثارگر عضو کانون فرهنگی و هنری آستان مقدس امامزاده حضرت سید ابراهیم خراسانی (ع) شهر لاهرود توسط مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل به منظور ارج نهادن به تلاش‌های وی در زمینه تولید و کارآفرینی، در سالی که رهبر معظم انقلاب، حضرت امام خامنه ای، شعار «سرمایه گذاری برای تولید» را برای آن تعیین فرموده‌اند، با اهدای لوح سپاس، مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت.

استاندار اردبیل تصریح کرد: بدون تردید کارآفرینی نقشی اساسی در تولید ثروت و پیشرفت جامعه دارد و قادر است رشد اقتصادی کشورها را تسریع و آثار اجتماعی مناسبی به ارمغان آورد.

وی تاکید کرد: خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران همانند دیگر عرصه‌ها، در زمینه ایجاد اشتغال و کارآفرینی نیز پیشقدم شده و با همت و اراده جهادی، در ایجاد اشتغال به عنوان لازمه رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورمان منشأ اثر شده‌اند.

مسعود امامی یگانه خاطر نشان کرد: این همت و اراده در راستای عمل به آرمان‌های شهدای معظم است چرا که شهیدان والامقام جان خویش را در راه اعتلای نظام و آسایش مردم ایران اسلامی نثار کردند و اکنون یادگاران هشت سال دفاع مقدس و فرزندان غیور ایثارگران در زمینه جهاد اقتصادی، میدان دار شده و با تلاش شبانه روزی در عرصه تولید و اشتغال زایی، موفق و افتخارآفرین شده‌اند.