محموله کالای قاچاق در عسلویه توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین خواجه گفت: مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، حین کنترل محورهای خروجی به یک دستگاه خودروی وانت نیسان مشکوک که جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۲۲۴ کیسه غذای حیوانات خانگی، ۹۰۰ بسته سس غذای حیوانات و ۸۰۰ ثوب پوشاک که فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی و قاچاق بوده کشف شد.

فرمانده انتظامی عسلویه با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالای کشف شده را ۱۱ میلیارد ریال اعلام کردند، خاطرنشان کرد: در این راستا یک نفر دستگیر که با تشکیل پرونده به مرجع ذی صلاح معرفی شد.