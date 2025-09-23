  1. استانها
  2. بوشهر
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۴

محموله کالای قاچاق در عسلویه توقیف شد

محموله کالای قاچاق در عسلویه توقیف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی عسلویه از توقیف یک دستگاه خودروی وانت و کشف کالای قاچاق به ارزش ۱۱ میلیارد در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین خواجه گفت: مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، حین کنترل محورهای خروجی به یک دستگاه خودروی وانت نیسان مشکوک که جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۲۲۴ کیسه غذای حیوانات خانگی، ۹۰۰ بسته سس غذای حیوانات و ۸۰۰ ثوب پوشاک که فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی و قاچاق بوده کشف شد.

فرمانده انتظامی عسلویه با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالای کشف شده را ۱۱ میلیارد ریال اعلام کردند، خاطرنشان کرد: در این راستا یک نفر دستگیر که با تشکیل پرونده به مرجع ذی صلاح معرفی شد.

کد خبر 6599382

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها