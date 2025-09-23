فرصت ثبت نام آزمون دانشنامه و گواهینامه دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کتبی دانشنامه/ گواهینامه تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ در روز یکشنبه ۲ آذرماه و آزمون شفاهی در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ۴ تا ۶ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی و دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی، فرصت جدید ثبت نام داوطلبان برای شرکت در آزمون دانشنامه/ گواهینامه رشته های تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ به عنوان آخرین مهلت از ساعت ۱۲ ظهر دوشنبه ۵ آبان تا ساعت ۱۲ ظهر چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ به صورت اینترنتی از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس www.sanjeshp.ir و همزمان در سامانه توزیع نیروی انسانی، تعهدات و خدمات قانونی به آدرس http://obligat.behdasht.gov.ir درنظر گرفته شده است.

داوطلبانی که تاکنون نسبت به ثبت نام برای این آزمون اقدام نکرده اند، صرف نظر از نوع تعهد و تعداد دفعات شرکت در آزمون و... (حتی دستیاران شهریه پردازی که تعهد خدمت نداشته یا افرادی که قبلا موفق به اخذ گواهینامه شده و برای چندمین بار در این آزمون شرکت می کنند) ملزم به ثبت نام در هر دو سامانه هستند.

توﺟﻪ: این فرصت مجددا تمدید نخواهد شد.

مدارک لازم برای ثبت نام اینترنتی:

تصویر اسکن شده از عکس ٣×۴ رنگی داوطلب

توجه: اسکن عکس باید در ابعاد ۴٠٠×٣٠٠ پیکسل، با فرمت jpg و حجم ١٠ تا ١٠٠ کیلو بایت انجام شود.

مدارک لازم برای ثبت نام دانش آموختگان خارج از کشور:

۱. تصویر اسکن شده از عکس ٣×۴ رنگی داوطلب

۲. تصویر اسکن شده از معرفی نامه مرکز خدمات آموزشی جهت شرکت در آزمون

۳. تصویر اسکن شده از صفحات اول و دوم شناسنامه

روش پرداخت هزینه شرکت در آزمون: داوطلب باید به لینک «پرداخت الکترونیک هزینه ثبت نام» مراجعه و هزینه شرکت در آزمون را بر اساس مبالغ مندرج در سایت با استفاده از کارت‌های بانکی عضو شتاب پرداخت و کد پرداخت را دریافت کند.

هزینه ثبت نام برای افرادی که برای نخستین بار در آزمون شرکت می‌کنند ۵ میلیون و ۹۲۰ هزار ریال (۵۹۲ هزار تومان)، برای افرادی که برای دومین بار در آزمون شرکت می‌کنند ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال (یک میلیون و ۱۷۰ هزار تومان) و برای افرادی که برای سومین بار یا بیشتر در آزمون شرکت می‌کنند ۲۳ میلیون و ۲۶۰ هزار ریال (۲ میلیون و ۳۲۶ هزار تومان) است.

توجه: داوطلب باید پس از پرداخت هزینه شرکت در آزمون، مراحل ثبت نام (بارگذاری مدارک و تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی) را کامل کرده و کد رهگیری را دریافت کند.

همچنین داوطلبان برای بخش های شفاهی و سایر موارد مربوط به هر رشته تخصصی دندانپزشکی باید به پیوندهای زیر در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه کنند:

- محاسبه امتیاز پژوهشی رشته های دندانپزشکی کودکان و پریودانتیکس

- دستورالعمل بورد ترمیمی

- شیوه نامه ارسال مدارک برای آزمون شفاهی کودکان

- راهنمای داوطلبان شرکت در آزمون بورد تخصصی آسیب شناسی دهان ۱۴۰۴

- دستورالعمل آزمون شفاهی بورد جراحی ۱۴۰۴

- دستورالعمل نهایی و شهریور ۱۴۰۴ بورد شفاهی رادیولوژی

- دستورالعمل آزمون شفاهی بورد رشته اندودانتیکس در سال ۱۴۰۴

- دستورالعمل آزمون شفاهی بورد بیماری های دهان

- شرایط بورد پریودانتیکس ۱۴۰۴

- راهنمای امتحان بورد تخصصی ارتودنسی

- چگونگی برگزاری امتحانات بورد تخصصی رشته پروتزهای دندانی