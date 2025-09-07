ثبت نام آزمون دانشنامه و گواهینامه تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کتبی دانشنامه/ گواهینامه تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ در روز یکشنبه ۲ آذرماه و آزمون شفاهی در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ۴ تا ۶ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

داوطلبان واجد شرایط که دوره دستیاری را طبق مقررات به پایان رسانده‌اند، می توانند تا ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه ۱۸ شهریور به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس www.sanjeshp.ir مراجعه و به صورت اینترنتی ثبت نام کنند. توجه: داوطلبان باید در همین بازه زمانی نسبت به ثبت نام در سامانه obligat.behdasht.gov.ir نیز اقدام کنند.

مدارک لازم برای ثبت نام اینترنتی:

تصویر اسکن شده از عکس ٣×۴ رنگی داوطلب

توجه: اسکن عکس باید در ابعاد ۴٠٠×٣٠٠ پیکسل، با فرمت jpg و حجم ١٠ تا ١٠٠ کیلو بایت انجام شود.

مدارک لازم برای ثبت نام دانش آموختگان خارج از کشور:

۱. تصویر اسکن شده از عکس ٣×۴ رنگی داوطلب

۲. تصویر اسکن شده از معرفی نامه مرکز خدمات آموزشی جهت شرکت در آزمون

۳. تصویر اسکن شده از صفحات اول و دوم شناسنامه

روش پرداخت هزینه شرکت در آزمون: داوطلب باید به لینک «پرداخت الکترونیک هزینه ثبت نام» مراجعه و هزینه شرکت در آزمون را بر اساس مبالغ مندرج در سایت با استفاده از کارت‌های بانکی عضو شتاب پرداخت و کد پرداخت را دریافت کند.

هزینه ثبت نام برای افرادی که برای نخستین بار در آزمون شرکت می‌کنند ۵ میلیون و ۹۲۰ هزار ریال (۵۹۲ هزار تومان)، برای افرادی که برای دومین بار در آزمون شرکت می‌کنند ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال (یک میلیون و ۱۷۰ هزار تومان) و برای افرادی که برای سومین بار یا بیشتر در آزمون شرکت می‌کنند ۲۳ میلیون و ۲۶۰ هزار ریال (۲ میلیون و ۳۲۶ هزار تومان) است.

توجه: داوطلب باید پس از پرداخت هزینه شرکت در آزمون، مراحل ثبت نام (بارگذاری مدارک و تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی) را کامل کرده و کد رهگیری را دریافت کند.

