به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق روز سه‌شنبه که به همراه استاندار آذربایجان شرقی و معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان از تونل ننم‌وای در کریدور ارس بازدید کرد، اظهار کرد: امروز افتخار دارم بار دیگر در آذربایجان شرقی حضور یابم و از نزدیک روند پیشرفت این پروژه راهبردی را مشاهده کنم. خوشبختانه طی یک سال گذشته سرعت اجرای کار به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

وی با اشاره به موقعیت ژئوپولیتیک ایران گفت: کریدور ارس از جلفا تا سیه‌رود و ادامه آن، کوتاه‌ترین و سهل‌ترین مسیر برای انتقال بار از شرق به غرب و همچنین برای اتصال کریدورهای شمال-جنوب به یکدیگر است. این مسیر می‌تواند حلقه ارتباطی خلیج فارس تا دریای سیاه را مهیا سازد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین بخش‌های این پروژه، تکمیل پل کلاله-آق‌بند است که تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید و زمینه تقویت ترانزیت و مبادلات گمرکی را فراهم می‌کند.

صادق همچنین از بررسی مسیر ریلی در این کریدور خبر داد و گفت: با رایزنی‌های در حال انجام میان ایران و جمهوری آذربایجان امیدواریم بتوانیم هرچه زودتر عملیات احداث مسیر ریلی را آغاز کنیم؛ چرا که این پروژه نقش مهمی در پیوند کشورهای همسایه و اتصال آسیا و اروپا ایفا خواهد کرد.

وی تأمین اعتبارات را از مهم‌ترین چالش‌های پروژه دانست و تصریح کرد: رئیس‌جمهور بر تأمین منابع مالی و تسریع در روند اجرای پروژه تأکید اکید داشته‌اند و با همت ملی و همکاری دو کشور، تعریض و تکمیل جاده در کوتاه‌ترین مدت زمان انجام خواهد شد.