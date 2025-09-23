جدیدترین موضع گیری پادشاه اردن درباره غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اردن، عبدالله دوم پادشاه اردن در حاشیه کنفرانس بین‌المللی پیرامون حل مسالمت آمیز مساله فلسطین و اجرای راه حل دودولتی در نیویورک، با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس بیانیه دیوان پادشاهی اردن، در این دیدار که به منظور هماهنگی تلاش‌ها برای دستیابی به برقراری آرامش همه جانبه در منطقه و آتش بس در غزه برگزار شد، عبدالله دوم بر ضرورت توقف عملیات ارتش رژیم صهیونیستی در غزه و تضمین ورود کمک‌های امدادی به تمامی مناطق آن تاکید کرد.

وی در ادامه به نقش جامعه جهانی در اعمال فشار برای توقف تجاوزات به مقدسات اسلامی و مسیحی در قدس اشاره کرد.

گفتنی است پادشاه اردن در کنفرانس راه حل دودولتی، گفت: راه حل دودولتی تنها گزینه تحقق صلح عادلانه و دائمی در منطقه است.