  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۶

جدیدترین موضع گیری پادشاه اردن درباره غزه

جدیدترین موضع گیری پادشاه اردن درباره غزه

پادشاه اردن بر ضرورت توقف عملیات ارتش رژیم صهیونیستی در غزه و تضمین ورود کمک‌های امدادی به تمامی مناطق آن تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اردن، عبدالله دوم پادشاه اردن در حاشیه کنفرانس بین‌المللی پیرامون حل مسالمت آمیز مساله فلسطین و اجرای راه حل دودولتی در نیویورک، با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس بیانیه دیوان پادشاهی اردن، در این دیدار که به منظور هماهنگی تلاش‌ها برای دستیابی به برقراری آرامش همه جانبه در منطقه و آتش بس در غزه برگزار شد، عبدالله دوم بر ضرورت توقف عملیات ارتش رژیم صهیونیستی در غزه و تضمین ورود کمک‌های امدادی به تمامی مناطق آن تاکید کرد.

وی در ادامه به نقش جامعه جهانی در اعمال فشار برای توقف تجاوزات به مقدسات اسلامی و مسیحی در قدس اشاره کرد.

گفتنی است پادشاه اردن در کنفرانس راه حل دودولتی، گفت: راه حل دودولتی تنها گزینه تحقق صلح عادلانه و دائمی در منطقه است.

کد خبر 6599571

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها