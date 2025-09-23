معاون توسعه روستایی رئیس جمهور بر احیای صنایع راکد تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسینزاده، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ایران، بعد از ظهر سه شنبه در نشستی در پیشوا اعلام کرد: احیای واحدهای صنعتی راکد و ایجاد اشتغال پایدار اولویت اصلی برای شهرستانهای ورامین، پیشوا و قرچک است.
این اظهارات در پایان سفر وی به منطقه مطرح شد و بر حمایت از کارآفرینان محلی و پیگیری اعتبارات تأکید داشت.
معاون رئیس جمهور که با فرمانداران و مسئولان محلی دیدار میکرد، گفت: اگر فرصتهای طلایی شغلی شناسایی شود، معاونت توسعه روستایی آمادگی کامل دارد تا با تأمین اعتبار، پیگیری مجوزها و رفع موانع حقوقی و زیستمحیطی، از ایجاد اشتغال پایدار حمایت کند.
وی افزود: کارآفرینان انفرادی یا تعاونیها از حمایت کامل بهرهمند خواهند شد و اعتبارات به صورت کارشناسی به کسانی تخصیص مییابد که «واقعاً در میدان عمل کار میکنند».
معاون توسعه روستایی رئیس جمهور بر دستور مقام معظم رهبری برای احیای واحدهای راکد تأکید کرد و گفت: بسیاری از واحدهای صنعتی در شهرستانها به دلیل مسائل مالی، حقوقی یا سرمایه در گردش تعطیل شدهاند، ما با شناسایی و رفع موانع، این واحدها را دوباره فعال خواهیم کرد. تجربه احیای واحدهای راکد در کشور نشان داده که این اقدام میتواند اشتغال هزاران نفر را ایجاد کند و اقتصاد محلی را تقویت کند.
حسینزاده همچنین به تخصیص اعتبارات ویژه برای رفع مشکلات زیربنایی و تنش آبی در روستاها اشاره کرد و افزود: اعتبارات ما باید به گونهای اهرم شوند که همافزایی بین منابع دولتی و محلی ایجاد شود و پروژهها با سرعت و اثربخشی بیشتر اجرا شوند.
وی بر نقش همدلی میان مسئولان و مردم تأکید کرد و گفت: مدیریت میدانی و تعامل مستقیم با مردم، بهترین راه برای شناسایی مسائل و ارائه راهکارهای عملی است. همدلی و همکاری میان مدیران، کارآفرینان و مردم، تضمینکننده توسعه پایدار و کاهش آسیبهای اجتماعی در این مناطق خواهد بود.
معاون توسعه روستایی رئیس جمهور افزود: تجربه سفرهای میدانی و گفتوگوی مستقیم با مردم نشان داده که اگر اقتصاد پایدار ایجاد کنیم و شغل واقعی و طولانیمدت فراهم شود، خود مردم در توسعه زیرساختها و حل مسائل محلی مشارکت خواهند کرد.
این نشست بخشی از تلاشهای دولت برای مقابله با بیکاری در جنوب تهران است، جایی که شهرستانهای ورامین، پیشوا و قرچک با چالشهای اقتصادی روبرو هستند.
حسینزاده در پایان اعلام کرد: معاونت توسعه روستایی تمام تلاش خود را برای شناسایی فرصتها و حمایت از کارآفرینان به کار خواهد گرفت و خواستار همکاری مسئولان محلی شد.
نظر شما