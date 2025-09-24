به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسینزاده، معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: گاهی مبانی فلسفی دانشآموزان در سنین پایین به قدری عمیق است که با پرسشهایی از سوی آنان مواجه میشوم که شخصاً توان پاسخگویی به آنها را ندارم؛ از اینرو به دنبال مشارکت آنان در تکمیل فعالیتهای دولت و همچنین ایجاد حساسیتزایی از سوی مدارس توسط دانشآموزان هستیم تا بتوانند برای حل مشکلات کشور، تذکرات لازم را در محیط مدارس، اطراف و خانوادههای خود ارائه دهند.
معاون رئیسجمهور تصریح کرد: از سوی دیگر، معاونت عمران روستایی شمارههای مورد نظر و سکوهای مورد استفاده در فضای مجازی را برای ارسال مطالب، ایدهها و نظرات دانشآموزان ارائه خواهد کرد. زیرا امسال برای دانشآموزان پرسشی طراحی کردهایم که جوایز نفیسی به همراه دارد و آن این است: «اگر شما رئیسجمهور بودید، برای مدیریت آبادانی روستاها چه اقداماتی انجام میدادید؟»
حسینزاده تأکید کرد: در شرایطی که کشور با تنش آبی مواجه است و ما مکرراً بر این موضوع تأکید داریم که همه امور باید از مدارس و نظام آموزش و پرورش آغاز شود، از دانشآموزان خواستهایم که راهکارهای خود برای مقابله با تنش آبی و افزایش بهرهوری در مصرف آب را بیان کنند.
وی ادامه داد: همچنین از تمامی دانشآموزان، اعم از دختر و پسر ایرانی، درخواست کردهایم که پیشنهادات خود را در قالب نقاشی، فیلم و حتی اقدامات اجرایی و عملیاتی در مدارس برای ما ارسال کنند. ما این آثار را گردآوری کرده و بستهای تهیه خواهیم کرد تا کتاب جامع ملی در خصوص نقاشیهای ارسالشده و همچنین نامههایی که به رئیسجمهور نگاشته شده و ایدههای مطرحشده از سوی دانشآموزان، به چاپ برسد.
وی افزود: از هر استان، به یکی از برندگان جایزهای در قالب کمکهزینه تحصیلی اعطا خواهد شد و همچنین سه نفر در سطح ملی بهعنوان ارائهدهندگان بهترین ایدهها و نظرات، مجدداً جوایز نفیسی دریافت خواهند کرد.
در حال تکمیل…
