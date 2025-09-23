به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، حمید محبوب معاون امور تلفیق و هماهنگی بودجه سازمان برنامه و بودجه با تشریح جزئیات اقدامات ۲ حوزه اصلی معاونت خود، اعلام کرد: این معاونت که به نوعی با همه بخش‌های تلفیق و همچنین امور بخشی و دستگاه‌های اجرایی در ارتباط است، دو حوزه اصلی فعالیت دارد؛ بهبود روش‌ها و سامانه بودجه.

این مقام مسئول ادامه‌داد: این دو حوزه ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی دارند و در بسیاری مواقع نمی‌توان بین آن‌ها تمایز قائل شد؛ هر آنچه در بهبود روش‌ها اتفاق می‌افتد، باید در سامانه بودجه نیز نمود پیدا کند.

وی توضیح داد: در گروه بهبود روش‌ها، نخستین اقدام هر سال، تهیه و تدوین لایحه بودجه و برنامه زمان‌بندی آن است. در سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس، بودجه ۲ مرحله‌ای شد و بر همین مبنا، برنامه زمان‌بندی تدوین و در سایت سازمان بارگذاری شد.

محبوب یادآور شد: اقدام ثابت دیگر، تدوین پیوست‌های بخشنامه بودجه شامل دستورالعمل‌ها، ضوابط مالی و برنامه زمان‌بندی است که هر سال بازنگری و منتشر می‌شود.

به گفته معاون امور تلفیق و هماهنگی بودجه سازمان برنامه و بودجه، هر سال ساختار ستاد بودجه با ریاست رئیس سازمان و معاونت بودجه و متناسب با شرایط تغییر می‌کند؛ تعداد کارگروه‌ها بسته به شرایط متفاوت بوده و امسال که شعار سال بر سرمایه‌گذاری و تولید متمرکز است، کارگروه ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: فرآیند مبادله موافقت‌نامه، ابلاغ اعتبار و تخصیص اعتبار نیز هر سال بازنگری می‌شود. در سال ۱۴۰۳ اصلاح مهمی در نظام شناسه‌گذاری و طبقه‌بندی هزینه‌ها بر اساس استاندارد GFS ۲۰۰۱ انجام شد که اکنون جزئیات حقوق، مزایا، کمک‌ها و سایر هزینه‌ها به‌روشنی در فصل‌های مربوط مشخص شده است.

محبوب به تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد و کسب نمرات بالا در سال‌های اخیر توسط سازمان اشاره و خاطرنشان کرد: در سال جاری امضای دیجیتال از فرایند مبادله موافقت‌نامه‌ها حذف و سامانه جدیدی طراحی شده تا مبادله‌ها سریع‌تر انجام شود.

معاون امور تلفیق و هماهنگی بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: در گروه سامانه‌های بودجه، پروژه پرداخت به ذینفع نهایی در مورد حقوق و مزایا که از چند سال پیش آغاز شده بود، در سال ۱۴۰۳ به نتیجه رسید و در ۱۴۰۴ پرداخت برنامه‌ای به آن اضافه می‌شود.

وی افزود: برنامه‌محوری در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اجرا شد و برنامه‌ها، زیربرنامه‌ها و خروجی‌ها به کدهای GFS بین‌المللی متصل شدند.

به گفته محبوب، از ابتدای ۱۴۰۴، همه ابلاغیه‌ها و تخصیص‌ها به صورت سامانه‌ای ثبت می‌شود که گزارش‌گیری را دقیق‌تر کرده است و همچنین تبادل اطلاعات با وزارت دارایی به شکل وب‌سرویس انجام می‌شود تا تخصیص و پرداخت هماهنگ باشد و هیچ ابلاغی بدون تأمین اعتبار صادر نشود.

معاون امور تلفیق و هماهنگی بودجه سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در زمینه تخصیص اعتبارات، پیشنهاد دستگاه‌ها دریافت می‌شود و بر اساس عملکرد و نظر امور بخشی جمع‌بندی شده و برای وزارت دارایی ارسال خواهد شد.

محبوب تاکید کرد: تخصیص اعتبارات عمرانی از " به‌طرح" به " تخصیص بر اساس قرارداد و صورت‌وضعیت دستگاه‌ها" منتقل می‌شود تا ذینفع نهایی به‌طور کامل مشخص باشد. همچنین اتصال آنلاین حساب دستگاه‌ها به وب‌سرویس بانک مرکزی اجرا خواهد شد تا رسوب منابع مالی در حساب دستگاه‌ها از بین برود و پرداخت‌ها بر اساس عملکرد واقعی انجام شود.