لاریجانی: هیچ ایرانی باغیرتی بر سر امنیت ملی معامله نمی‌کند

دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به سخنان رئیس جمهور آمریکا نوشت: شرط محدود کردن برد موشک به زیر ۵۰۰ کیلومتر یعنی چشم‌پوشی از توان دفاعی در برابر اسرائیل؛ امنیت ملی جای معامله نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سازمان ملل علیه کشورمان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دوستان! پافشاری ایران بی‌دلیل نیست. شرط محدود کردن برد موشک به زیر ۵۰۰ کیلومتر یعنی چشم‌پوشی از توان دفاعی در برابر اسرائیل. کدام ایرانی با غیرتی چنین محدودیتی را می‌پذیرد؟ امنیت ملی جای معامله نیست.»

حسین کشتکار

