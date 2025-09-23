به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سازمان ملل علیه کشورمان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دوستان! پافشاری ایران بیدلیل نیست. شرط محدود کردن برد موشک به زیر ۵۰۰ کیلومتر یعنی چشمپوشی از توان دفاعی در برابر اسرائیل. کدام ایرانی با غیرتی چنین محدودیتی را میپذیرد؟ امنیت ملی جای معامله نیست.»
