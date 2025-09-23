قویدل: چهار اتهام نخست استان کرمان ۱۷ درصد رشد داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی قویدل، در نشست مشترک با مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان گفت: ورودی پرونده‌های قضائی استان کرمان در حوزه‌های توهین، تهدید، ضرب و جرح عمدی و سرقت، طی پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با رشد ۱۷ درصدی مواجه بوده است.

وی افزود: افزایش قابل توجه این چهار اتهام نشان‌دهنده لزوم بازنگری جدی در سیاست‌های پیشگیرانه و هماهنگی میان‌نهادی در سطح استان کرمان است.

وی با اشاره به فعالیت دفاتر حمایت از حقوق کودکان و زنان در تمامی حوزه‌های قضائی استان کرمان، گفت: این دفاتر با همکاری کانون اصلاح و تربیت و اداره‌کل زندان‌های استان، انجمن حمایت زندانیان و اعضای پروژه طرح نماد اقدامات مؤثری در زمینه آموزش، مهارت‌آموزی و باز اجتماعی‌سازی افراد آسیب‌دیده به‌ویژه زنان و کودکان بزه‌دیده انجام داده‌اند.

قویدل، با انتقاد از عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌های متولی در حوزه آسیب‌های اجتماعی استان افزود: متأسفانه به‌دلیل نبود راهبرد منسجم و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی، اقدامات در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

وی با تأکید بر لزوم راه‌اندازی مجتمع «شوق زندگی» به‌عنوان یک زیرساخت کلیدی برای هم‌افزایی نهادها، تصریح کرد: در حالی‌که در بسیاری از استان‌های کشور این مجتمع‌ها به بهره‌برداری رسیده‌اند و نتایج ارزشمندی داشته‌اند، در کرمان این طرح سال‌هاست که معطل تصمیم مسئولان اجرایی باقی مانده است.

معاون اجتماعی دادگستری کرمان با بیان اینکه رویکردهای سنتی دیگر پاسخگوی مسائل اجتماعی پیچیده امروز نیست، گفت: در حال حاضر با پدیده‌های نوظهور و چندوجهی مواجه هستیم که نیازمند راهکارهای علمی، فناورانه و مبتنی بر داده‌های دقیق هستند.

قویدل ادامه داد: برای مقابله مؤثر با این آسیب‌ها، برنامه‌ریزی منسجم، استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی و بهره‌گیری از تکنولوژی روز دنیا ضرورتی انکارناپذیر است.

آسیب‌های اولویت‌دار کرمان؛ از حاشیه‌نشینی تا آسیب‌های مجازی

قویدل، در بخش دیگری از سخنان خود، مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی استان کرمان را شامل «حاشیه‌نشینی»، «طلاق»، «کودکان کار و خیابانی»، «اعتیاد» و «آسیب‌های ناشی از فضای مجازی» برشمرد و افزود: کارگروه‌های تخصصی برای مقابله با این آسیب‌ها در استان شکل گرفته‌اند، اما اجرای مؤثر اقدامات مستلزم هماهنگی، تعهد و مشارکت فعال تمامی نهادهاست.

معاون دادگستری کرمان خاطرنشان کرد: وظیفه پیشگیری از وقوع جرم، برعهده مجموعه‌ای از نهادها و دستگاه‌هاست؛ اما در عمل، بسیاری از وظایف بر دوش دستگاه قضائی افتاده است.

وی با تأکید بر لزوم حرکت از اقدامات صرفاً کیفری به سمت راهبردهای فرهنگی و اجتماعی گفت: پیشگیری مؤثر از آسیب‌های اجتماعی نیازمند مشارکت فعال میان‌نهادی و تدوین راهبردی جامع است.

قویدل، با بیان اینکه نباید در برابر آسیب‌ها منفعل باشیم افزود: باید با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای، آموزشی و مردمی، در مسیر کاهش جرم و آسیب گام برداریم.