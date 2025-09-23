بلوچی: گازگرفتگی درجبالبارز جنوبی جان سه نفر را در چاه آب کشاورزی گرفت

همت بلوچی، سه شنبه شب در گفت‌وگو با مهر گفت: پس از حادثه‌ای تلخ در روستای کشکمور بخش جبالبارز جنوبی شهرستان عنبرآباد، سه نفر در عمق حدود ۶۰ متری یک چاه آب کشاورزی به دلیل گازگرفتگی جان خود را از دست دادند.

وی افزود: این حادثه ظهر امروز سه شنبه رأس ساعت ۱۳ رخ داد و نخستین فرد، یک مقنی تبعه اتباع هنگام حفر چاه گرفتار گاز سمی شد و دو نفر دیگر از اهالی محلی در تلاش برای نجات وی وارد چاه شدند که آن‌ها نیز در همان شرایط دچار گازگرفتگی شده و هر سه در چاه محبوس شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از اطلاع از حادثه، تیم‌های امدادی شهرستان‌های عنبرآباد و جیرفت به محل اعزام شدند، اما به دلیل شدت گاز و نبود تجهیزات تخصصی، عملیات نجات با دشواری‌های فراوان مواجه شد.

بلوچی تصریح کرد: پس از هماهنگی کامل با ستاد بحران استان کرمان تیمی مجهز از مرکز استان کرمان به محل حادثه اعزام شد و نهایتاً امشب اجساد هر سه نفر پس از ۱۰ ساعت از عمق چاه خارج شدند.

وی ضمن تأیید فوت هر سه نفر اظهار داشت: علت حادثه تجمع گازهای در زمان حفر چاه بود که به دلیل نبود تهویه مناسب، منجر به بروز این تراژدی شد.

فرماندار عنبرآباد با تأکید بر ضرورت رعایت ایمنی و استفاده از تجهیزات تخصصی گفت: این حادثه تلخ هشداری جدی برای افزایش آموزش‌های ایمنی در روستاها و تقویت تجهیزات امدادی است.