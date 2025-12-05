به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین سید سلمان هاشمی امام جمعه رامشیر در خطبههای نماز جمعه این هفته اظهار کرد: حضرت امالبنین (س) بانویی است که نامش خود یک مکتب است؛ مکتب معرفت، ولایتمداری، غیرت و ایثار مادرانه. او الگوی مادران و همسران شهداست که با همان منطق، فرزندانشان را برای دفاع از حق و حقیقت تقدیم کردند.
وی افزود: امنیت و عزت امروز ملت، نتیجه خون شهدا و صبر مادران و همسران آنان است و تجلیل از امالبنین (س) یعنی تکریم همه کسانی که این راه را ادامه دادهاند.
امام جمعه رامشیر همچنین با اشاره به روز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و مادر، سه ویژگی رفتاری ایشان را یادآور شد: صداقت، امانت و رفاقت؛ مثلثی که به گفته وی میتواند بسیاری از مشکلات اجتماعی و خانوادگی را برطرف کند.
حجتالاسلام والمسلمین هاشمی با گرامیداشت روز ۱۶ آذر گفت: مطالبهگری آگاهانه دانشجویان سدی در برابر فساد و بیعدالتی است و موجب شفافیت و بهبود عملکرد مسئولان میشود. جوانان باید روحیه انقلابی و زندهدلی داشته باشند و در برابر کاستیها سکوت نکنند.
وی افزود: مطالبهگری همچون خون تازهای است که در شریان جامعه جریان مییابد و زمینه توسعه و ریشهکنی فقر و محرومیت را فراهم میکند.
امام جمعه رامشیر در بخش دیگری از خطبهها به مشکلات شهری اشاره کرد و گفت: نبود شبکه فاضلاب شهری امروز به یکی از چالشهای جدی و آزاردهنده رامشیر تبدیل شده است؛ مسئلهای که سلامت مردم و آرامش عمومی را تحتتأثیر قرار داده و نیازمند اقدام سریع اداره آبفا است.
وی تأکید کرد: احداث و تکمیل شبکه فاضلاب شهری وظیفه قانونی آبفا است و شهرداری تنها مسئول دفع آبهای سطحی است. مردم حق دارند نتیجه ببینند، نه صرفاً وعده.
