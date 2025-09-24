خبرگزاری مهر، گروه استانها - هما اکبری: دفاع مقدس ایران پر است از خاطرات و روایتهایی که جانفشانی و ایثار نسل جوان این سرزمین را به تصویر میکشند. نوجوانانی که با دلی پر از عشق به انقلاب، در سنین کم دل به دل جنگ زدند و راه خود را به خط مقدم جبههها باز کردند.
«علیرضا پوراصغر» رزمنده ۱۴ ساله آن دوران و رئیس کانون راویان دفاع مقدس شهرستان لاهیجان یکی از این نوجوانان است که در طول ۵۰ ماه حضور در جبهههای جنگ، نقش مهم و تأثیرگذاری ایفا کرده است.
از شبهای بارانی عملیات محرم گرفته تا فریادهای «اللهاکبر» در دل میدان مین، روایت او تصویری روشن از مقاومت و ایثار نسل خطشکن است.
در ادامه، بخشهایی از گفتگو با این رزمنده نوجوان دوران دفاع مقدس را میخوانید.
علیرضا پوراصغر درباره حضور خود در جبهههای دفاع مقدس میگوید: در آن دوران من تنها یک قطره در اقیانوس بزرگ دفاع مقدس بودم. ما جنگطلب نبودیم، اما در جنگ تحمیلی که صدام علیه ایران آغاز کرد، برای دفاع از کشور و لبیک به فرمان امام، وارد میدان شدیم. امام میفرمود هر کس میتواند کمک کند، باید برود و من هم این راه را انتخاب کردم.
وی با بیان اینکه استان گیلان، سرسبز و آرام بود اما جوانان آن، دل به راه دفاع از انقلاب زدند، افزود: زمانی که انقلاب اسلامی در غربت بود و دشمنان به دنبال نابودی آن بودند، جنگ آغاز شد دشمن به بهانه قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر و مسائل منطقهای، به ما حمله کرد و ما ناچار شدیم دفاع کنیم. خوشحالم که توانستم در آن روزها نقش کوچکی داشته باشم.
آغاز آموزش و ورود به جبهه
پوراصغر ادامه داد: در سال ۱۳۶۰ وارد پادگان شهید بهشتی شدم، جایی که نیروهای گیلان و مازندران در آن آموزش میدیدند. بعد از گذراندن دورههای آموزشی، در سال ۶۱ به جبهه رفتم سن کمی داشتم و این موضوع سختی زیادی برای خانوادهام داشت، اما من مصمم بودم و رفتم.
وی درباره حمایت شهید سیدرضا کیا موسوی گفت: مادرم مرا به مادر شهید کیا موسوی سپرده بود تا مراقبم باشد شهید کیا موسوی از من خواست در دژبانی و تدارکات خدمت کنم من که آن موقع به «علی کوچولو» معروف بودم، به او گفتم هر کس اینجا زندگی خودش را انتخاب کرده است.
شب بارانی عملیات محرم
پوراصغر از آرزوی حضور در خطشکنها سخن گفت و اضافه کرد: خیلی دوست داشتم در خطشکن باشم و در دل معرکه جنگ. در عملیات محرم، گردان ابوالفضل العباس با رمز «یا زینب (س)» خطشکن بود و گردان شهید موسوی پشتیبان. من افتخار حضور در این گردان خطشکن را داشتم.
وی از شب بارانی عملیات یاد کرد و گفت: آن شب باران شدیدی میبارید که مثل معجزهای برای ما بود. دشمن اصلاً انتظار نداشت در آن شرایط سخت رزمندگان وارد عملیات شوند. به زبان گیلکی میگفتیم باران چنان بود که انگار یک چوله از آسمان گرفته و ریخته است.
پوراصغر درباره شروع درگیری افزود: ما به پشت میدان مین رسیدیم و عراقیها شروع به تیراندازی کردند تعدادی از رزمندگان شهید و زخمی شدند، اما بعد از باز شدن معبر، با شعار اللهاکبر پیش رفتیم. آنجا بود که قدرت خدا را با تمام وجود درک کردم و به خودباوری رسیدم.
نتایج عملیات و پیام برای نسل امروز
رئیس کانون راویان دفاع مقدس درباره پیامدهای عملیات محرم گفت: خط دشمن شکسته شد، هرچند شهید و زخمی داشتیم و تجهیزات زیادی صرف کردیم، اما حضور و قدرت الهی در آن عملیات کاملاً محسوس بود و توانستیم دشمن را عقب برانیم.
پوراصغر با تاکید بر آمادگی نسل امروز گفت: جوان امروز کمتر از جوان دیروز نیست، بلکه بیشتر است همانطور که مقام معظم رهبری فرمودهاند، نسل کنونی با شهدای مدافع حرم مانند شهید حججیها و جمال رضی همگام شدهاند این شهدایی که دفاع مقدس را ندیده بودند، امروز با حضور در یادمان شهدا به عمق معنای دفاع پی بردهاند.
وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره منطقه شلمچه، گفت: ایشان فرمودند شلمچه شبهای قدر انقلاب است. شهدا با درک این مناطق، راه دفاع از حرم و میهن را ادامه دادند و با جانفشانیهای خود، از ایران و حرم اهل بیت دفاع کردند.
پوراصغر در پایان با تاکید بر آمادگی نسلهای مختلف اظهار داشت: دشمن بداند اگر رژیم صهیونیستی کودککش به خاک ایران نگاه چپ کند، جوانان این مرز و بوم با هر سلیقه و تفکری آماده میدان هستند انشاءالله پرچم جمهوری اسلامی ایران از دست مبارک امام خامنهای به دست مبارک امام زمان (عج) خواهد رسید.
