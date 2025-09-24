عراق: آمادگی داریم حلقه اتصال میان شرق و غرب باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، عبدالطیف رشید، رئیس جمهوری عراق در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویوک گفت: عراق آمادگی دارد بهعنوان حلقه اتصال و گفتوگو میان شرق و غرب عمل کند.
وی تأکید کرد که این کشور جایگاه طبیعی خود را در جامعه بینالمللی و در روابط با همسایگان بازیافته است.
رئیسجمهوری عراق در سخنانی با قدردانی از نقش سازمان ملل متحد در حمایت از روندهای دموکراتیک این کشور تأکید کرد: سازمان ملل همواره یاور مردم عراق در حمایت از فرآیندهای دموکراتیک و برگزاری انتخابات بوده است.
وی با اشاره به آمادگی بغداد برای برگزاری انتخابات پارلمانی گفت: عراق در مسیر تداوم روند انتقال مسالمتآمیز قدرت گام برمیدارد و با همکاری قوه قضائیه تلاش میکنیم انتخاباتی آزاد، سالم و شفاف برگزار شود.
رئیسجمهوری عراق همچنین با یادآوری پیروزی این کشور بر گروههای تروریستی خاطرنشان کرد: عراق با کمک دوستان و همپیمانان توانست بر خطرناکترین تهدید تروریستی جهان غلبه کند.
وی بر لزوم مقابله فراگیر با پدیده تروریسم تأکید کرد و افزود: تروریسم یک ماهیت واحد دارد و نباید میان چهرههای مختلف آن تمایزی قائل شد.
رئیسجمهوری عراق همچنین خواستار برخورد جدی با حامیان تروریسم، چه با پول و چه با سلاح شد.
وی اعلام کرد: بغداد همچنان به تلاشهای خود برای بازگرداندن آوارگان به مناطق آزادشده از کنترل تروریستها ادامه میدهد.
رئیسجمهوری عراق با اشاره به تحولات غزه تأکید کرد که آنچه در این منطقه رخ میدهد، نشاندهنده اعمال تبعیض در اجرای حقوق بشر و عدالت است.
وی همچنین از جامعه بینالمللی خواست تا تصمیمات سازمان ملل را اجرایی و به مردم فلسطین در تشکیل کشور مستقلشان کمک کند.
رئیسجمهوری عراق تأکید کرد: تشکیل کشور فلسطین تنها راه دستیابی به امنیت و ثبات در خاورمیانه و جهان است.
وی ضمن استقبال از به رسمیت شناخته شدن جهانی کشور فلسطین، اقدامات صهیونیستها علیه کشورهای منطقه، از جمله سوریه، لبنان و آخرین مورد؛ یعنی قطر را محکوم کرد.
