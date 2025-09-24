دیدار با خانواده های شهید، رزمنده و جانبازان اهل سنت خاش صورت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه تجلیل از خانواده شهدا و ایثارگران خاش با محوریت گرامیداشت دفاع مقدس و مقاومت ۱۲ روزه، با حضور جمعی از فرماندهان سپاه و مسئولان شهرستان با خانواده شهیدان اهل سنت رحمتالله و خدانظر ریگی و نیز جانبازان و رزمندگان اهل سنت هشت سال دفاع مقدس عبدالناصر شهنوازی و کریم بخش خاشی برگزار شد و از صبر و استقامت آنان تقدیر به عمل آمد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خاش در این دیدارها با تاکید بر اینکه «شهیدان و رزمندگان با ایمان راسخ و عشق به وطن در برابر دشمن متجاوز ایستادند» افزود: حضور مسئولان در کنار خانوادههای معظم شهدا، یادآور رشادتهای ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس و مقاومت دلاورانه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است.
علیرضا تمندانی تأکید کرد: انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان و حفظ یاد و خاطره شهدا، رسالتی مهم است که بنیاد شهید و همه دستگاههای فرهنگی باید با برنامههای تبیینی و آموزشی دنبال کنند.
در این آئین با قرائت فاتحه و اهدای لوح یادبود، از خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران قدردانی و بر استمرار برنامههای فرهنگی برای معرفی دستاوردهای دفاع مقدس به جامعه تأکید شد.
