بازخوانی نقش آفرینی قمی ها در دفاع مقدس با تقدیم ۶۰۹۰ شهید

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محدثه نجف زاده: آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در روز ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ با تجاوز گسترده نظامی در طول هزار و ۲۸۰ کیلومتر مرز مشترک از شمالی ترین نقطه مرز مشترک عراق با ایران تا بندر خرمشهر و آبادان در جنوب رخ داد و همزمان هواپیماهای نظامی عراق در ساعت ۲ بعد از ظهر همان روز فرودگاه مهر آباد تهران و مناطق دیگر را بمباران کردند.

ماشین جنگی صدام که از مدت‌ها قبل به کمک دولت‌های ظالم و کارتل‌های اسلحه‏ سازی آمریکایی و انگلیسی و تجهیزات نظامی روسی آماده این تجاوز شده بود به سرعت کیلومترها در خاک ایران پیشروی کرد و مناطقی وسیع از پنج استان ایران را اشغال شد.

از سوی دیگر مرزنشینان غیور ایران زمین نیز در مراحل اولیه جنگ به علت عدم اطلاع و آمادگی قبلی و نداشتن تجهیزات و نیروی نظامی با قساوت بعثی‌ها رو به رو شدند و ارتش تازه سازماندهی شده پس از انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران تازه شکل گرفته نیز جنگی عظیم را در برابر خود شاهد بودند.‌

در این شرایط صدام حسین نیز نقشه‌های عراق بزرگ را آماده کرده بود که در آن، استان خوزستان به طور کامل و بخش‌هایی از استان‌های غربی ایران جزو خاک عراق دیده می‌شدند، تقریباً او مطمئن شده بود که نظام اسلامی توان مقابله در برابر این لشکرکشی را نداشته و به زودی ساقط خواهد شد و دنیای استکبار نیز از او حمایت خواهد کرد.

اما آغاز مقاومت دینی و ملی مردم این سرزمین با توکل بر خدا و زیر سایه امام عصر (ع) و تحت هدایت حضرت امام خمینی (ره) اجازه نداد، صدام پلید با امکانات و نقشه‌های دشمنان این کشور به جایی برسد. در مسیر این مقاومت و ایستادگی همه شهرها و استان‌های کشور عزیزمان هزاران هزار شهید، جانباز و آزاده تقدیم کردند و در این راه استان قم نیز مستثنی نبود.

غیور مردان و غیور زنان این استان هر آنچه داشتند در طبق اخلاص قرار دادند تا ذره‌ای از خاک کشور به دست دشمنان نیفتد و این شهامت و ایستادگی با تقدیم بیش از ۶ هزار و ۹۰ شهید، قریب به ۱۵ هزار جانباز و یک هزار آزاده و ۵ هزار خانواده شهید و جانباز در تاریخ ثبت شده است.

این را حجت‌الاسلام حسن هنرمند، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم اعلام و تاکید کرد که اگر در جامعه، ایثار به یک ارزش تبدیل شود بدون شک شاهد موفقیت‌های بیشتری خواهیم بود، همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس، با وجود تمام نابرابری‌های نظامی، به پیروزی رسیدیم.

به گفته وی در شرایط امروز، برای حل مشکلات باید به فرهنگ ایثار و روحیه جهادی بازگردیم چرا که ایثار تنها متعلق به میدان جنگ نیست، بلکه در تمام ادیان و مذاهب به‌عنوان یک ارزش والا مورد تأکید قرار گرفته است و اگر در جامعه ایثارگری ترویج یابد، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

از سوی دیگر در طول دوران دفاع مقدس هر بار که دشمن بعثی و زبون در جبهه‌های حق علیه باطل در مقابل رزمندگان از جان گذشته ایران اسلامی کم می‌آورد و با شکست مواجه می‌شد برای تخریب روحیه رزمندگان اسلام و به اصلاح جبران شکست‌هایش دست به بمباران مناطق مسکونی و کشتار کودکان، زنان و مردان بی دفاع می‌کرد که در این زمینه نیز ۲۱۲ شهید والامقام از استان قم نثار انقلاب اسلامی شده است.

بمباران‌های خونین قم در دفاع مقدس

شهادت ۱۸ زن و کودک در مراسم ایام فاطمیه قم در دی ماه سال ۱۳۶۵ و چهار روز بعد یکم بهمن سال ۱۳۶۵ بمباران سه راه بازار قم و کشتار ۱۰۰ نفر زن و کودک و نوجوان و مینی بوس گروه سرود، ۱۸ فروردین سال ۱۳۶۷ بمباران خیابان شهیدان فاطمی و شهادت پنج تن دیگر و… هنوز در خاطر شهر باقی است.

در جریان این بمباران‌ها برخی خانواده‌ها چون قلندران تا شش شهید و تعداد زیادی نیز چهار شهید را تقدیم راه اسلام کردند، از دیگر خانواده‌های شهدای بمباران با بیشترین شهید خانواده شهیدان داعی زاده، مسجدی، اکبری، اصفهانی، هاشمی پور، شتربان و… است.

اما امروز پس از ۴۶ سال با فرارسیدن گرامیداشت هفته دفاع مقدس سراسر میهن اسلامی به یاد تک تک شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده این عزیزان و همه مجاهدت‌هایی که توسط تمامی مردم ایران در هشت سال جنگ تحمیلی ارائه گشت به پا می‌خیزد تا گوشه‌ای از این رشادت‌ها را تقدیر کرده و به تصویر بکشد، رسمی که ۴ دهه است شکل گرفته و امسال نیز پرشور تر از همیشه برپا می‌گردد، به خصوص پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه خرداد امسال که از سوی استکبار جهانی و سگ زنجیری آمریکا در منطقه بر ملت ایران تحمیل شد و مشت محکمی از سوی این مردم به سوی دشمن روانه گشت.

تقدیم ۳۵ شهید از قم در جنگ ۱۲ روزه

این رشادت‌ها با تقدیم ۳۵ شهید شکل گرفت که از این تعداد ۲۵ شهید متعلق به سپاه پاسداران، ۵ شهید متعلق به ارتش و ۵ شهید نیز غیرنظامی بودند تا دشمن صهیونی نتواند به اهداف شومش برسد.

هفته دفاع مقدس امسال با توجه به جنگ ۱۲ روزه حال و هوایی ویژه ای دارد و در همین زمینه معاون اجرایی سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) قم از برگزاری بیش از ۷۰ عنوان برنامه و حدود یک هزار و ۱۵۰ مراسم در سطح استان برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس با شعار «ما فاتحان قله‌ایم» خبر داد.

حامد فلاح گفت: امسال هفته دفاع مقدس با شعار حماسی «ما فاتحان قله‌ایم» در سطح سپاه، نواحی و حوزه‌های بسیج پیش‌بینی شده است، چرا که هفته دفاع مقدس، هفته «تبیین» است و باید در این ایام، نقش مردم، امام و ولایت را در مواقع بحرانی به تصویر کشیده شود؛ اینکه چه اتفاقی افتاد، چه روی داد و به چه نتایجی رسیدیم.

وی با تبیین برنامه‌های شاخص هفته دفاع مقدس بیان کرد: برنامه‌های هفته دفاع مقدس امسال، گفتمانی فرهنگ‌ساز و جریان‌ساز خواهد بود، برخی چشم‌اندازهایی که این برنامه‌ها دارند عبارتند از نمایش قدرت دفاعی و هم‌افزایی راهبردی نیروهای مسلح و بسیج مردمی در جهت ایجاد بازدارندگی مؤثر در برابر تهدیدات خارجی و تحکیم امنیت پایدار ملی، تبیین جایگاه رفیع ولایت فقیه به‌عنوان محور هدایت الهی نظام اسلامی در تداوم‌بخشی به روح معنوی جامعه و نقش‌آفرینی در خلق حماسه‌ها و پیروزی‌های راهبردی ملت ایران.

وی تبیین نقش تاریخی و حماسی تمام اقشار ملت ایران در دفاع از میهن اسلامی و مقابله با استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌المللی را یکی دیگر از برنامه‌های هفته دفاع مقدس دانست و گفت: در همین راستا، نهادینه‌سازی ارزش‌های ایثار، مقاومت و اخلاص در سطح جامعه از رهگذر معرفی الگوهای رفتاری رزمندگان و بهره‌گیری از آموزه‌های عاشورایی در راستای تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اهمیت بسزایی دارد.

فلاح ضمن برشماری تقویم اجرایی برنامه‌های هفته مقدس گفت: امسال بیش از ۷۰ عنوان برنامه و حدود یک هزار و ۱۵۰ مراسم برنامه‌ریزی شده است که اهم برنامه‌های شاخص به این شرح است، مراسم نکوداشت هفته دفاع مقدس در حرم مطهر حضرت معصومه (س) با حضور آحاد مردم، بسیجیان و تعدادی از نیروهای مسلح استا، همایش راویان واقعیت به همت مرکز حفظ آثار سپاه استان، رژه موتوری فاتحان قدس، گردهمایی اساتید بسیجی در گلزار شهدا، سخنرانی هادیان سیاسی و روایت‌گری دفاع مقدس در سطح شهر و رده‌های بسیج از دیگر برنامه‌های این هفته است.

وی از آغاز پویش فضای مجازی «فاتحان قله‌ایم» به همت قرارگاه فضای مجازی سپاه استان خبر داد و بیان کرد: همچنین در این هفته، پویش کتابخوانی دفاع مقدس و پخش فیلم‌های سینمایی مقاومت در پایگاه‌های بسیج، رویداد رسانه‌ای «فاتحان قله‌ایم» توسط بسیج رسانه سپاه علی بن ابیطالب (ع) و مسابقات ورزشی در ۲۰ رشته به همت مرکز تربیت بدنی سپاه استان برگزار می‌شود.

فلاح از افتتاح نمایشگاه‌های فرهنگی، تبلیغی و تبیینی در نواحی مختلف خبر داد و اظهار کرد: نمایشگاه فرهنگی و هنری شهدای دفاع مقدس در هفت بوستان شاخص استان به همت ناحیه امام رضا (ع) برگزار خواهد شد، همچنین نمایشگاه شهدای اقتدار و توانمندی موشکی ایران در مصلای پردیسان به همت ناحیه امام حسن (ع) و برنامه شب‌های پرستاره هر شب در کوه خضر نبی (ع) به همت ناحیه امام حسین (ع) و لشکر عملیاتی ۱۷ علی بن ابیطالب (ع) برگزار می‌شود.

وی افزود: اختتامیه طرح شهید عجمیان که بهسازی ۱۵۰ مدرسه است، توسط بسیج سازندگی انجام می‌شود و همچنین گروه‌های جهادی پزشکی به مناطق محروم در قالب طرح شهید رهنمون اعزام می‌شود و ویزیت رایگان پزشکان عمومی در بیمارستان‌های سپاه انجام می‌شود.

برگزاری ۵۰۰ یادواره شهدا در ۲۲۴ مدرسه به همت بسیج دانش‌آموزی قم

معاون اجرایی سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) قم اجرای برنامه‌های «لاله‌های روشن» و برگزاری ۵۰۰ یادواره شهدا در ۲۲۴ مدرسه به همت بسیج دانش‌آموزی را یکی دیگر از برنامه‌های هفته دفاع مقدس برشمرد و ادامه داد: پویش «بنای همدلی» با مرمت ۴۵ منزل محرومان به همت بسیج سازندگی، طرح اهدای بسته‌های لوازم‌التحریر به خانواده‌های نیازمند به همت معاونت اجتماعی و سایر رده‌ها، نمایشگاه کاریکاتور «حذف دشمن» در نگارستان اشراق به همت معاونت فرهنگی، رویداد ملی «نوبت ما» در ۱۴۰ مدرسه به همت بسیج دانش‌آموزی و کارگاه‌های هم‌اندیشی و میز گفت‌وگو در ۸۹ مدرسه برگزار می‌شود.

وی در خصوص برنامه‌های روز سوم تا هفتم هفته دفاع مقدس اظهار کرد: یادواره ایثار و مقاومت ویژه زنان و دختران در موزه دفاع مقدس، همایش «فاتحان مهر و ایثار» با حضور مادران پرچمدار به همت بسیج جامعه زنان، اجرای پویش و همایش «حس خوب» ویژه دختران در مرکز تخصصی تازه‌تأسیس «حس خوب» در مناطق کم‌برخوردار استان قم، به همت معاونت اجتماعی، اجرای پویش و برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی خانواده‌ها، توزیع لوازم‌التحریر با مشارکت بسیج دانش‌آموزی و کارگاه سبک زندگی اسلامی به همت ناحیه سیدالشهدای کهک از برنامه‌های این بازه است.

افتتاح طرح جهاد روشنایی (نیروگاه‌های خورشیدی ۱۰۰ کیلوواتی) به همت بسیج سازندگی از دیگر برنامه‌های شاخص هفته دفاع مقدس است و همچنین مراسم گلریزان و آزادسازی زندانیان نیازمند به همت معاونت اجتماعی برگزار می‌شود و از سوی دیگر مراسم یادواره شهدا به همت بسیج اساتید در سالن شیخ مفید دانشگاه قم با سخنرانی یکی از فرماندهان ارشد ستاد کل نیروهای مسلح اجرا می‌شود و همچنین در این هفته از سه کتاب ستاد کنگره شهدای ملی استان قم به همت مرکز حفظ آثار، در دانشگاه قم رونمایی خواهد شد.

فلاح در پایان با معرفی سایر برنامه‌های محوری هفته دفاع مقدس تاکید کرد: برنامه‌های زنده تلویزیونی دفاع مقدس هر شب از باغ‌موزه دفاع مقدس با حضور نیروهای مسلح و یادکرد شهدا، ایثارگران، مدافعان سلامت و نیروهای انتظامی پخش می‌شود، همچنین نمایشگاه شاخص در مصلای پردیسان به همت ناحیه امام حسن مجتبی (ع) و نمایشگاه خضر نبی به همت ناحیه امام حسین (ع) و لشکر علی بن ابیطالب (ع) برپا خواهند شد.

امید است با برگزاری هرچه بهتر گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران از سوی مسئولان و استقلال بی نظیر از سوی مردم، فرهنگ ایثار و شهادت قوی‌تر از گذشته در این کشور برای حفظ استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی توسعه یابد و حافظ این مردم و این آب و خاک باشد.