طرح شهید رهنمون در آذربایجان غربی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار آذربایجان‌غربی صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی و اجرای طرح شهید رهنمون با تأکید بر اهمیت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و نیروهای نظامی برای موفقیت طرح، گفت: اجرای طرح شهید رهنمون باید با دقت و سرعت انجام شود تا اهداف فرهنگی و اجتماعی آن محقق شود.

رضا رحمانی با اشاره به پیشرفت‌های شاخص استان در حوزه بهداشت و درمان، گفت: در قالب طرح ملی شهید رهنمون، می‌توان اقدامات مهمی در افزایش تخت‌های بیمارستانی و ارتقای تجهیزات پزشکی آذربایجان‌غربی انجام داد.

وی با بیان اینکه به برکت شهدا و پیگیری‌های رئیس‌جمهور، امروز می‌توانیم بهترین خدمات درمانی را در استان ارائه دهیم.

رحمانی همچنین با اشاره به آمادگی خیران برای توسعه حوزه بهداشت و درمان استان، خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی ظرفیت فراهم کردن تجهیزات روز پزشکی مانند ام‌آرآی و سی‌تی‌اسکن را دارد تا خدمات درمانی در سطح کشوری ارائه شود.

استاندار آذربایجان‌غربی بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های مرزی و نیروهای مسلح و توسعه آمبولانس‌ها و مراکز درمانی نیز تاکید کرده و افزود: با افزایش ظرفیت درمانی نیروهای مسلح و ورود تجهیزات نوین، مردم استان می‌توانند از خدمات بهداشتی و درمانی مدرن بهره‌مند شوند.

رحمانی با اشاره به بخشی از برنامه‌های جانبی مرتبط با طرح شهید رهنمون، اضافه کرد: با اقدامات مرتبط به طرح ملی شهید رهنمون، آذربایجان‌غربی می‌تواند به یک مرکز درمانی پیشرفته در منطقه تبدیل شود.

نیروهای سلامت سپاه در جنگ ۱۲ روز مانند دوران دفاع مقدس نقش آفرینی کردند

معاون سلامت آموزشی و دفاع زیستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در این جلسه گفت: تلاشگران حوزه بهداشت و درمان و سلامت کشور در درمان مجرومان جبهه مقاومت با تمام توان خدمت کرده و همچنین در جنگ ۱۲ روزه نیز همانند دوران دفاع مقدس نقش آفرینی کردند.

سردار سعید بینات به آیین جایزه ملی شهید دکتررهنمون اشاره کرد و گفت: در اسفندماه شاهد ۲ رخداد هستیم؛ اولی به شهادت رسیدن شهید دکتر رهنمون رییس بیمارستان صحرایی خاتم الانبیا و دیگری بمباران شیمیایی بیمارستان صحرایی حضرت فاطمه (س) است.

سردار بینات با بیان اینکه این کنگره سال گذشته درکرمانشاه و قبل از آن در خوزستان برگزار شده بود، گفت: این دوره پیشنهاد شد با توجه به اینکه منطقه شمال غرب نقش زیادی در دفاع مقدس داشته است دوازدهمین کنگره در آذربایجان غربی برگزار شود.

وی ادامه داد: جایزه ملی شهید رهنمون ۲ اساسنامه دارد که بخشی از آن شامل تجلیل از ایثارگران و رزمندگان دوران دفاع مقدس و خانواده شهداست و بخش دیگر نگاهی رو به آینده و تلاش‌های علمی است.

سردار امان الله گشتاسبی فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا نیز با اشاره به نقش مؤثر نیروهای قرارگاه و همکاری دستگاه‌ها، اظهار داشت: با همراهی همه نهادها و رعایت پروتکل‌های لازم، می‌توانیم طرح را به‌صورت جامع و اثرگذار اجرا کنیم و دستاوردهای ملموسی برای مردم داشته باشیم.

در این جلسه برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای مؤثر طرح و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و نیروهای نظامی مورد بررسی قرار گرفت.