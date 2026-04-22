به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه برنامه‌ریزی پویش «روایت فاتحان غرب از کتاب ایستاده در حصار» ظهر چهارشنبه با حضور پریسا محمدی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه، معاونان و جمعی از کارشناسان ستادی در سالن جلسات اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان برگزار شد و ابعاد مختلف محتوایی و اجرایی این پویش مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست بر ضرورت تولید محتوای مستند، تقویت فرهنگ کتاب‌خوانی و بازخوانی نقش تاریخی مناطق کردنشین در دوران دفاع مقدس تأکید شد و حاضران درباره راهکارهای اجرایی و حمایتی برای اجرای بهتر این برنامه فرهنگی به تبادل نظر پرداختند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه در این جلسه با اشاره به نقش مهم شهدا در تأمین امنیت و آرامش کشور، گفت: استفاده از ابزارهای فرهنگی برای معرفی شهدا و روایت رشادت‌های آنان ضروری است تا نسل امروز با الهام از این الگوها در مسیر پیشرفت کشور و حفظ هویت ملی گام بردارد.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت سایر دستگاه‌ها در اجرای این پویش افزود: شهرداری‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های شهری و امکانات تبلیغاتی، نقش مهمی در معرفی و گسترش این پویش فرهنگی در سطح جامعه ایفا کنند.

محمدی همچنین نقش رسانه‌ها را در تبیین اهداف و ابعاد این برنامه مهم دانست و اظهار کرد: اطلاع‌رسانی گسترده و اثرگذار از سوی اصحاب رسانه می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر مردم در این پویش فرهنگی را فراهم کند.

پویش خوانش کتاب «ایستاده در حصار» در ادامه پویش ملی «روایت فاتحان غرب» و با محوریت دفاع مقدس در پاوه و منطقه اورامانات برگزار می‌شود و هدف آن ثبت و ماندگار کردن روایت‌های کمتر گفته‌شده دفاع مقدس در غرب کشور با بهره‌گیری از ظرفیت کتابخانه‌های عمومی و همراهی نهادهای فرهنگی است.

در قالب این پویش، برنامه‌هایی از جمله مسابقات کتاب‌خوانی، اهدای جوایز فرهنگی و فعالیت‌های ترویجی پیش‌بینی شده است تا ضمن ارتقای فرهنگ مطالعه، شناخت عمومی نسبت به حوادث و رشادت‌های دوران دفاع مقدس در مناطق غربی کشور افزایش یابد.