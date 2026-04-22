۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

برگزاری نشست برنامه‌ریزی پویش «روایت فاتحان غرب» در کرمانشاه

کرمانشاه - دومین جلسه برنامه‌ریزی پویش «روایت فاتحان غرب از کتاب ایستاده در حصار» با حضور مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان و جمعی از کارشناسان در کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه برنامه‌ریزی پویش «روایت فاتحان غرب از کتاب ایستاده در حصار» ظهر چهارشنبه با حضور پریسا محمدی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه، معاونان و جمعی از کارشناسان ستادی در سالن جلسات اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان برگزار شد و ابعاد مختلف محتوایی و اجرایی این پویش مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست بر ضرورت تولید محتوای مستند، تقویت فرهنگ کتاب‌خوانی و بازخوانی نقش تاریخی مناطق کردنشین در دوران دفاع مقدس تأکید شد و حاضران درباره راهکارهای اجرایی و حمایتی برای اجرای بهتر این برنامه فرهنگی به تبادل نظر پرداختند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه در این جلسه با اشاره به نقش مهم شهدا در تأمین امنیت و آرامش کشور، گفت: استفاده از ابزارهای فرهنگی برای معرفی شهدا و روایت رشادت‌های آنان ضروری است تا نسل امروز با الهام از این الگوها در مسیر پیشرفت کشور و حفظ هویت ملی گام بردارد.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت سایر دستگاه‌ها در اجرای این پویش افزود: شهرداری‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های شهری و امکانات تبلیغاتی، نقش مهمی در معرفی و گسترش این پویش فرهنگی در سطح جامعه ایفا کنند.

محمدی همچنین نقش رسانه‌ها را در تبیین اهداف و ابعاد این برنامه مهم دانست و اظهار کرد: اطلاع‌رسانی گسترده و اثرگذار از سوی اصحاب رسانه می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر مردم در این پویش فرهنگی را فراهم کند.

پویش خوانش کتاب «ایستاده در حصار» در ادامه پویش ملی «روایت فاتحان غرب» و با محوریت دفاع مقدس در پاوه و منطقه اورامانات برگزار می‌شود و هدف آن ثبت و ماندگار کردن روایت‌های کمتر گفته‌شده دفاع مقدس در غرب کشور با بهره‌گیری از ظرفیت کتابخانه‌های عمومی و همراهی نهادهای فرهنگی است.

در قالب این پویش، برنامه‌هایی از جمله مسابقات کتاب‌خوانی، اهدای جوایز فرهنگی و فعالیت‌های ترویجی پیش‌بینی شده است تا ضمن ارتقای فرهنگ مطالعه، شناخت عمومی نسبت به حوادث و رشادت‌های دوران دفاع مقدس در مناطق غربی کشور افزایش یابد.

