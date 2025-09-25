ملت ایران با اقتدار دشمن را در محاسبات خود به اشتباه انداخت

به گزارش خبرنگار مهر از فریدن، سردار علی فتحیان ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان با اشاره به شرایط حساس کنونی و دسیسه‌های دشمنان بر لزوم هوشیاری، اتحاد و مدیریت صحیح اختلافات داخلی به عنوان کلید عبور از چالش‌ها تاکید کرد و با استناد به رویدادهای اخیر گفت: ملت ایران با نمایش اقتدار و اتحاد توانسته دشمن را در محاسبات خود دچار اشتباه کرده و از بروز فتنه‌های بزرگ جلوگیری کند.

وی با تشبیه شرایط کنونی به رقابتی نفس‌گیر در تشک کشتی اظهار کرد: این بازی دوستانه نیست و هرگونه خطا غیرقابل جبران خواهد بود.

جانشین فرماندهی سپاه صاحب الزمان (عج) با اشاره به تلاش‌های مستمر دشمنان برای تضعیف انقلاب اسلامی، تصریح کرد: راهبردهای دشمن متناسب با ظرفیت‌های بروزیافته ایران تغییر کرده است. تلاش برای نابودی کامل، کند کردن روند پیشرفت و انحراف مسیر، همگی نشان از ناکامی‌های پی‌درپی آنها دارد.

سردار فتحیان افزود: سیگنال‌ها و فضاهایی که ما به دشمن نشان می‌دهیم تأثیر بسزایی در تحلیل‌ها و برنامه‌ریزی‌های آنها برای براندازی دارد. از موضع ضعف عمل کردن دشمن را به طمع می‌اندازد.

وی با نقل قولی از داماد ترامپ به طرح‌های دشمن برای بهره‌برداری از نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی و همچنین پیش‌بینی‌ها مبنی بر احتمال بروز اغتشاشات گسترده در کشور حتی پیش از حمله اسرائیل اشاره کرد و گفت: سال جاری، سالی حساس و تابستانی داغ پیش‌بینی می‌شد و ما نیز در طراحی‌های امنیتی خود احتمال بروز نارضایتی‌ها و فشارهایی که ممکن است منجر به حضور مردم در خیابان‌ها شود را در نظر گرفته بودیم.

سردار فتحیان خاطرنشان کرد: با توجه به اختلافات گفتمانی در کشور پیرامون منافع ملی باید گفت هنوز نیاموخته‌ایم که پیرامون منافع ملی خط قرمز داشته باشیم. در مسائل اجرایی و تخصصی می‌توان اختلاف نظر داشت اما ورود به خط قرمزها دشمن را جسورتر می‌کند.

جانشین فرماندهی صاحب الزمان (عج) با بیان اینکه حمله اسرائیل به بهانه شرایط موجود صورت گرفت، تاکید کرد: ایران تصمیمی بر ورود به جنگ تمام عیار ندارد و پاسخ‌های ایران به اقدامات خصمانه قاطع اما محدود هستند.

سردار فتحیان تصریح کرد: پاسخ‌های حساب‌شده ما دشمن را به اشتباه انداخت که تصور کند ایران توان یا جسارت ورود به جنگ تمام عیار را ندارد. و این اشتباه محاسباتی دشمن نتیجه فضاهایی است که با مدیریت اختلافات داخلی و حفظ اتحاد پیرامون منافع ملی به دشمن نشان داده است.

جانشین فرماندهی سپاه استان اصفهان به تشریح جزئیات طرح‌های دشمن و اشتباهات محاسباتی آنها پرداخت و بر نقش حیاتی رهبری در خنثی‌سازی این طرح‌ها تاکید کرد.

سردار فتحیان طرح دشمن را ترکیبی و هوشمندانه توصیف کرد که به دنبال ایجاد بن‌بست سیاسی، فلج کردن نیروهای مسلح و بهره‌برداری از عناصر داخلی بود. اما گزارش‌ها و برآوردهای اطلاعاتی غلط باعث شکست این طرح شد.

وی با مقایسه ضربه اخیر باضربت علی (ع) در جنگ خندق اهمیت درایت و اقدام به‌موقع رهبری را در لحظات بحرانی یادآور شد و تاکید کرد: حضرت آقا با حضور مقتدرانه و هنرمندانه خود از بروز غافلگیری در کلان شهرها جلوگیری کردند.

جانشین فرماندهی سپاه صاحب الزمان (عج) اصفهان به تاثیر شگرف رهبری در تبدیل ترس به غرور و ایجاد آرامش در جامعه حتی در مواجهه با تهدیدات دشمن پرداخت و بر درایت و فهم بالای مردم در تشخیص مواقع حساس تاکید کرد وگفت: این آرامش و اطمینان برای خود ما نیز عجیب بود و نشان از اعتمادی داشت که مردم به نظام و رهبری پیدا کرده بودند. و این آرامش را دستاورد رهبری حکیمانه دانست و گفت: «رهبری با درایت و فهم عمیق خود توانستند ترس را به غرور و اعتماد تبدیل کنند.

وی همچنین به صبر و تحمل مثال‌زدنی رهبری در برابر اختلافات و توهین‌ها اشاره کرد و تلاش ایشان برای همراه کردن همه با مسیر انقلاب را ستود.

جانشین فرماندهی سپاه صاحب الزمان استان به تلاش‌های کسانی چون شهید تهرانی مقدم و حاجی زاده اشاره کرد که در اوج تحریم‌ها با کمترین امکانات دفاع از کشور را اولویت خود قرار دادند.

سردار فتحیان گفت: گاهی بودجه دفاعی ما حتی کفاف حقوق نیروهای مسلح را هم نمی‌داد اما آنها با جان و دل کار می‌کردند.

وی جنگ را گنجینه‌ای برای رشد علم و مدیریت جهادی دانست و تاکید کرد: این روحیه عامل اصلی پیروزی‌ها بوده است.

سردار فتحیان با تاکید بر اهمیت فرهنگ ایثار و تفکر بسیجی آن را کلید مصونیت کشور از طمع بیگانگان دانست و از حضار خواست تا با الگوبرداری از شهدای گرانقدر مسیر سعادت و پیشرفت را طی کنند.

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) اصفهان در خصوص رویکرد جدید دولت در مشارکت دادن مردم به طرح محله‌محوری اشاره کرد و آن را راهکاری نوین و مترقی در اداره امور دانست.

سردار فتحیان اضافه کرد: با ایجاد رقابت سالم برای رشد و توسعه محلی می‌توان به نتایج شگرفی دست یافت.

وی افزود: به جای اینکه خودمان مستقیم وارد شویم باید مشوق و حامی مردم باشیم تا آنان با عشق و علاقه محلیدر پیشبرد امور مشارکت کنند.

جانشین فرمانده سپاه استان اصفهان مدیریت محله‌محور را یکی از تأکیدات رئیس جمهوری دانست و گفت: هر فردی نسبت به محل زندگی خود تعلق خاطر ویژه‌ای دارد و دوست دارد نام و یاد مکانش در پیشرفت‌ها برجسته شود. این رویکرد می‌تواند توانمندی‌ها را ضرب در توان کرده و ما را در رسیدن به اهداف یاری دهد.

سردار فتحیان با اشاره به اینکه بسیاری از مسائل اخلاقی و اجتماعی را نمی‌توان با رویکرد پلیسی و امنیتی حل کرد، گفت: باید به صورت محلی با نشستن در کنار اهالی محل و صحبت کردن با آنها راهکارهای مناسب را یافت. این شکل مدرن حکمرانی نیازمند تجربه است.

وی ابراز امیدواری کرد: با اتکا به فرهنگ شهدا و رویکرد محله‌محوری شاهد اتفاقات مبارک و پیشرفت‌های روزافزون در منطقه باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سالن سرپوشیده روستای دره بید شهرستان فریدن پس از گذشت ۱۵ سال از کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی، امروز همزمان با هفته دفاع مقدس با حضور مسئولان استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید.

این پروژه که با همت ناحیه مقاومت بسیج آغاز شد با مساعدت دستگاه‌های اجرایی و خیران روستا به بهره برداری رسید و به نام پر افتخار شهدای گرانقدر روستای دره بید نامگذاری شد.

مراسم افتتاح این سالن با حضور سردار علی فتحیان جانشین فرماندهی سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان، فرماندار فریدن، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان، خانواده شهدا و جمعی از مسئولان و اهالی روستا برگزار شد.