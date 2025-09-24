به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبدالهی صبح چهارشنبه در جلسه بررسی دستورالعمل عفو اخیر قوه قضائیه اظهار کرد: هدف اصلی از عفو معیاری، بهره‌مندی حداکثری زندانیان مشمول از رأفت اسلامی است و ریاست معظم قوه قضائیه با درایت و دقت، این دستورالعمل را به گونه‌ای تنظیم کرده‌اند که هم آثار مثبت اجتماعی و خانوادگی داشته باشد و هم در مسیر اصلاح و بازگشت مجدد افراد به جامعه مؤثر واقع شود.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه عفو معیاری یکی از ابتکارات ارزشمند قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی است، افزود: این اقدام علاوه بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، موجب دلگرمی خانواده‌ها و ایجاد امید در میان زندانیان می‌شود و نشان از نگاه انسانی و عدالت‌محور ریاست دستگاه قضایی دارد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت اجرای دقیق این دستورالعمل، تصریح کرد: دادستان‌ها و مدیرکل زندان‌های استان باید ضمن رفع هرگونه ابهام در مصادیق، آمار دقیقی از تعداد بهره‌مندان از عفوهای گذشته و میزان آزادی زندانیان ارائه کنند تا زمینه اجرای حداکثری فراهم شود.

عبدالهی ادامه داد: همچنین افرادی که برای استفاده از عفو معیاری نیازمند جلب رضایت شاکی خصوصی یا رد مال هستند باید تا پایان آذرماه نسبت به انجام این تعهدات اقدام کنند تا بتوانند از مزایای تخفیف، تقلیل مجازات یا آزادی بهره‌مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: محکومان به جزای نقدی که صرفاً به دلیل ناتوانی در پرداخت در زندان حضور دارند هم در زمره مشمولان این عفو قرار گرفته‌اند و دستگاه قضایی استان همه ظرفیت خود را برای تحقق اهداف این دستورالعمل به کار خواهد گرفت.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی تأکید کرد: عفو معیاری نمادی از نگاه رحمانی نظام اسلامی به مجازات‌هاست و بی‌تردید در کنار آثار فردی، موجب ارتقای امنیت اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده‌ها خواهد شد.