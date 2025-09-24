  1. استانها
  2. هرمزگان
۲ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۷

پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز چهارشنبه دوم مهر

پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز چهارشنبه دوم مهر

بندرعباس- آخرین پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان هرمزگان تشریح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ چهارشنبه دوم مهرماه ۱۴۰۴؛ امروز ناپایداری شدید دریایی در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز پیش بینی می‌شود و دریا در این مناطق مواج خواهد شد.

ساعات ابتدایی صبح مه صبحگاهی پدیده غالب سواحل و جزایر خواهد بود و سبب کاهش موقتی دید افقی نیز خواهد شد. در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی و مواج شدن دریا پیش بینی می‌شود و بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا در سواحل غربی استان و جزایر خلیج فارس دور از انتظار نیست.

در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات شرقی و شمالی استان رشد ابرهای همرفتی، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای محتمل خواهد بود. توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات شرقی و شمالی اجتناب گردد.

دریای عمان و شرق تنگه هرمز کمی مواج و نواحی ساحلی و فراساحلی خلیج فارس و غرب تنگه هرمز، مواج و طوفانی پیش بینی می‌شود و اختلال و محدودیت در ترددهای دریایی را به همراه خواهد داشت.

بیشینه سرعت باد در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۲۰۰ سانتیمتر خواهد رسید.

توصیه می‌شود در این مناطق، فعالیت‌های دریایی محدود گردد و شناورها از تردد دریایی خودداری نمایند همچنین تمهیدات لازم برای کاهش خسارت احتمالی در بنادر و اسکله‌های غرب استان صورت پذیرد.

صبح پنجشنبه به تدریج از شدت بادهای شمال غربی کاسته خواهد شد و تا ساعات قبل از ظهر پنجشنبه وزش بادهای جنوب شرقی در آب‌های استان پیش بینی می‌شود.

به لحاظ دمایی تا پایان هفته جاری نوسان دما تغییر چندانی نخواهد داشت.

کد خبر 6600064

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها