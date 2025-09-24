پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز چهارشنبه دوم مهر

به گزارش خبرگزاری مهر؛ چهارشنبه دوم مهرماه ۱۴۰۴؛ امروز ناپایداری شدید دریایی در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز پیش بینی می‌شود و دریا در این مناطق مواج خواهد شد.

ساعات ابتدایی صبح مه صبحگاهی پدیده غالب سواحل و جزایر خواهد بود و سبب کاهش موقتی دید افقی نیز خواهد شد. در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی و مواج شدن دریا پیش بینی می‌شود و بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا در سواحل غربی استان و جزایر خلیج فارس دور از انتظار نیست.

در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات شرقی و شمالی استان رشد ابرهای همرفتی، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای محتمل خواهد بود. توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات شرقی و شمالی اجتناب گردد.

دریای عمان و شرق تنگه هرمز کمی مواج و نواحی ساحلی و فراساحلی خلیج فارس و غرب تنگه هرمز، مواج و طوفانی پیش بینی می‌شود و اختلال و محدودیت در ترددهای دریایی را به همراه خواهد داشت.

بیشینه سرعت باد در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۲۰۰ سانتیمتر خواهد رسید.

توصیه می‌شود در این مناطق، فعالیت‌های دریایی محدود گردد و شناورها از تردد دریایی خودداری نمایند همچنین تمهیدات لازم برای کاهش خسارت احتمالی در بنادر و اسکله‌های غرب استان صورت پذیرد.

صبح پنجشنبه به تدریج از شدت بادهای شمال غربی کاسته خواهد شد و تا ساعات قبل از ظهر پنجشنبه وزش بادهای جنوب شرقی در آب‌های استان پیش بینی می‌شود.

به لحاظ دمایی تا پایان هفته جاری نوسان دما تغییر چندانی نخواهد داشت.