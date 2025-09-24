به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، این طرح از ساعت ۱۲ ظهر روز سه‌شنبه اول مهرماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۴ یا تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت. ثبت‌نام تنها از طریق عاملیت‌های مجاز بهمن موتور انجام می‌شود و تکمیل فرآیند ثبت‌نام به منزله انعقاد قرارداد قطعی خواهد بود.

در این طرح، قیمت نقدی وانت کاپرا B تک‌کابین برای مهر ماه ۱۴,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال و وانت کاپرا B دوکابین ۱۵,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین شده است. مشتریان باید در زمان ثبت‌نام بخشی از مبلغ خودرو را به‌عنوان پیش‌پرداخت واریز کنند؛ به‌طوری‌که برای مدل تک‌کابین پیش‌پرداخت ۱۰,۲۴۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال و برای مدل دوکابین ۱۱,۱۴۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. باقی‌مانده وجه خودرو در قالب تسهیلات با بازپرداخت ۱۲ یا ۱۸ ماهه تسویه خواهد شد.

برای نسخه تک‌کابین، در حالت ۱۲ ماهه، چهار فقره چک سه‌ماهه به مبلغ هرکدام ۱,۳۱۷,۰۴۱,۸۸۰ ریال صادر می‌شود و در حالت ۱۸ ماهه، ۶ فقره چک سه‌ماهه به مبلغ هرکدام ۹۶۰,۸۷۲,۹۸۰ ریال لازم است. برای مدل دوکابین نیز، در بازپرداخت ۱۲ ماهه چهار فقره چک سه‌ماهه هرکدام به مبلغ ۱,۴۳۲,۵۶۴,۰۲۳ ریال و در بازپرداخت ۱۸ ماهه شش فقره چک سه‌ماهه هرکدام به مبلغ ۱,۰۴۵,۱۵۱,۵۲۷ ریال صادر خواهد شد. نرخ سود تسهیلات در هر دو مدل و برای هر دو بازه بازپرداخت ۲۳ درصد سالیانه تعیین شده است.

تحویل خودروها طبق برنامه در هفته چهارم آبان‌ماه ۱۴۰۴ انجام خواهد شد. تمام خودروهای این طرح مشمول بیمه بدنه هستند که هزینه آن در اقساط لحاظ شده است.

ثبت‌نام و واریز وجه فقط به‌صورت آنلاین و از طریق سامانه رسمی انجام می‌شود و هرگونه پرداخت یا توافق خارج از این سامانه فاقد اعتبار خواهد بود. هر کد ملی تنها مجاز به ثبت‌نام یک دستگاه خودرو است و انتقال امتیاز، تغییر رنگ یا عاملیت پس از ثبت‌نام امکان‌پذیر نخواهد بود.

مشخصات فنی وانت کاپرا B

وانت کاپرا B تک‌کابین به موتور ۲ لیتری با توان ۱۴۰ اسب‌بخار، گیربکس ۵ سرعته دستی، استاندارد آلایندگی یورو ۵ و سیستم‌های ایمنی همچون ABS، EBD، ESP، HAC و TPMS مجهز است. این خودرو ظرفیت بار ۱۳۵۰ کیلوگرم داشته و با ابعاد اتاق بار ۲۱۸۰×۱۵۰۵×۴۸۰ میلی‌متر عرضه می‌شود. مدل کاپرا B دوکابین نیز با همان موتور و گیربکس ارائه شده و ظرفیت بار مجاز آن ۸۷۵ کیلوگرم عرضه می‌شود.

این طرح فرصتی ویژه برای خریداران خودروهای کار و حمل بار سبک است تا با بهره‌مندی از شرایط نقدی–اعتباری متنوع و قیمت‌های مصوب شهریورماه، نسبت به خرید وانت کاپرا B در دو مدل تک‌کابین و دوکابین اقدام کنند.