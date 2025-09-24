به گزارش خبرگزاری مهر، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری به دعوت وزیر دادگستری جمهوری ارمنستان به این کشور سفر می‌کند.

وزیر دادگستری کشورمان امروز چهارشنبه دوم مهر ۱۴۰۴ با هدف توسعه و تحکیم روابط حقوقی و قضائی دو کشور عازم ارمنستان می‌شود.

از جمله برنامه‌های وزیر دادگستری کشورمان در سفر به ارمنستان، امضای اسناد حقوقی دو جانبه و گفتگوی دوجانبه در خصوص تسهیل انتقال زندانیان دو کشور است.

ایران و ارمنستان از دهه هشتاد خورشیدی همکاری نزدیکی در حوزه امور حقوقی و قضائی دارند و معاهدات متعددی از جمله استرداد مجرمین و انتقال محکومین بین دو کشور به امضا رسیده است.