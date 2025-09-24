  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۸

وزیر دادگستری به ارمنستان سفر می‌کند

وزیر دادگستری به دعوت وزیر دادگستری جمهوری ارمنستان به این کشور سفر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری به دعوت وزیر دادگستری جمهوری ارمنستان به این کشور سفر می‌کند.

وزیر دادگستری کشورمان امروز چهارشنبه دوم مهر ۱۴۰۴ با هدف توسعه و تحکیم روابط حقوقی و قضائی دو کشور عازم ارمنستان می‌شود.

از جمله برنامه‌های وزیر دادگستری کشورمان در سفر به ارمنستان، امضای اسناد حقوقی دو جانبه و گفتگوی دوجانبه در خصوص تسهیل انتقال زندانیان دو کشور است.

ایران و ارمنستان از دهه هشتاد خورشیدی همکاری نزدیکی در حوزه امور حقوقی و قضائی دارند و معاهدات متعددی از جمله استرداد مجرمین و انتقال محکومین بین دو کشور به امضا رسیده است.

کد خبر 6600133

