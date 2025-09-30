  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۷

رحیمی: پیگیری حقوقی تجاوزات صهیونیست‌ها و آمریکا ادامه دارد

وزیر دادگستری گفت: باید با مستندسازی دقیق و استفاده از ظرفیت قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی، راهکارهای حقوقی لازم را برای جبران خسارت‌ها بیابیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در همایش نبرد حقوقی علیه جنایات بین‌المللی با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی جنایات و تجاوزات اخیر علیه کشور گفت: دشمنان برخلاف همه موازین و قواعد بین‌المللی به ما حمله کردند، اما بحمدالله با مقاومت ملت و نیروهای مسلح ناچار شدند تجاوز خود را متوقف کنند. با این حال، پیگیری حقوقی این جنایات باید با جدیت دنبال شود و به نتیجه برسد.

وزیر دادگستری با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان عالی قضایی افزود: ایشان فرمودند این موضوع نباید مغفول بماند و حتماً باید با جدیت پیگیری شود. ما نیز از قبل این روند را آغاز کرده‌ایم و اگرچه ممکن است زمان‌بر باشد، اما تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه دشمنان همواره تلاش می‌کنند اقدامات خود را در پوشش‌های حقوقی توجیه کنند، اظهار کرد: باید با مستندسازی دقیق و استفاده از ظرفیت قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی، راهکارهای حقوقی لازم را برای جبران خسارت‌ها بیابیم. هرچند نفوذ برخی قدرت‌ها در مجامع بین‌المللی مانع‌تراشی می‌کند، اما نباید از پیگیری حقوقی دست بکشیم.

وزیر دادگستری تصریح کرد: کار مستندسازی با کمک کارشناسان در حال انجام است و مستندات باید به گونه‌ای باشد که احکام صادره در دادگاه‌های داخلی قابلیت شناسایی و اجرا در سایر کشورها را نیز داشته باشد.

وی با اشاره به خسارت‌های مادی و معنوی وارد شده بر مردم گفت: بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه خانواده شهدا، جانبازان و آسیب‌دیدگان جنگ اخیر، همچنان متحمل خسارت‌های سنگین معنوی هستند. این خسارت‌ها باید در کنار خسارت‌های مادی، در دادخواست‌ها مورد مطالبه قرار گیرد.

رحیمی اضافه کرد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، به برکت خون شهدا، پایداری مردم و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، دشمن به اهداف خود نرسید و ناچار به عقب‌نشینی شد. هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده‌ایم، اما در دفاع پیروز شدیم. اکنون نیز در عرصه حقوقی باید مستند و جدی وارد عمل شویم تا خسارات وارده جبران شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش وکلای دادگستری و کارشناسان حقوقی تأکید کرد: این نبرد حقوقی یادگاری ماندگار از جامعه حقوقی کشور خواهد بود و ان‌شاءالله با پیگیری دقیق، به پیروزی و احقاق حقوق ملت منجر خواهد شد.

