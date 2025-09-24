  1. استانها
  2. بوشهر
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۲

کاروان تجهیزات آموزشی راهی مدارس استان بوشهر شد

کاروان تجهیزات آموزشی راهی مدارس استان بوشهر شد

بوشهر- کاروان تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی با هدف ارتقای کیفیت آموزش و حمایت از دانش‌آموزان استان ویژه مدارس نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در آستانه سال تحصیلی جدید در حال برگزاری آئین اعزام کاروان تجهیزات مربوط به مدارسی هستیم.

ابراهیم احمدی اضافه کرد: این تجهیزات از محل نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی توسط اداره کل نوسازی مدارس استان بوشهر ساخته شده را در دستور کار داریم این اقلام در سطح استان در مناطقی که مدرسه‌ای از این محل ساخته شده است توزیع می‌شود.

وی ادامه داد: اعتبار این تجهیزات قریب به ۴۰ میلیارد تومان هست و اقلام و ملزومات کلاسی و آموزشی همچنین تجهیزات هنرستانی مورد نیاز فضای آموزشی را شامل می‌شوند.

احمدی با تأکید بر اهمیت تجهیز مدارس به امکانات آموزشی مناسب، گفت: ما به دنبال فراهم کردن بهترین شرایط آموزشی برای دانش‌آموزان هستیم تا بتوانند در یک محیط مناسب و با استفاده از ابزارهای نوین، به یادگیری بپردازند و مهری ماندگار را آغاز کنند.

کد خبر 6600140

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها