استاندار یزد: توسعه گردشگری یزد نیازمند همراهی بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با محوریت بررسی مشکلات حملونقل هوایی و ریلی، صبح چهارشنبه در اتاق بازرگانی یزد برگزار شد.
محمدرضا بابایی، استاندار یزد در این نشست با اشاره به اقداماتی که تاکنون در زمینه راهاندازی شرکت هواپیمایی «یزدایر» انجام شده است، از پیگیری برای برقراری پروازهای خارجی به مقصد یزد خبر داد و تصریح کرد: تحقق این موضوع و توسعه گردشگری یزد نیازمند همراهی و ورود جدی بخش خصوصی و همکاری مجموعه استانداری است تا گامی مهم در توسعه گردشگری استان برداشته شود.
وی در ادامه به موضوع حملونقل ریلی استان پرداخت و گفت: در دوره اخیر با پیگیریهای انجامشده، یک رام جدید قطار به ناوگان یزد افزوده شد. همچنین از مدیرعامل راهآهن کشور وعده گرفتیم که در صورت سرمایهگذاری بخش خصوصی و تقویت ظرفیت شرکت «یزد ریل»، امکان اختصاص رامهای جدید فراهم خواهد شد.
بابایی تأکید کرد: انتظار میرود مدیریت راهآهن یزد با توجه به ظرفیتهای گردشگری استان، خدمات ریلی یزد را در سطحی قرار دهد که نسبت به سایر استانها عقبماندگی احساس نشود.
در بخش دیگری از جلسه، سیدرضا سادات حسینی، مدیرکل راهآهن یزد، گزارشی از وضعیت ریلی استان ارائه کرد و گفت: در دوره اخیر نزدیک به صد درصد به ظرفیت قطارهای یزد افزوده شده است و تنها در مسیر یزد – تهران روزانه بیش از دو هزار و ۳۰۰ مسافر جابهجا میشوند.
وی افزود: تاکنون در تأمین بلیت قطار مشکلی گزارش نشده و از نظر کیفی نیز وضعیت قابل قبولی داریم.
سادات حسینی همچنین از رایزنی برای راهاندازی قطار پنجستاره در مسیر یزد خبر داد و اظهار امیدواری کرد این موضوع در نیمه دوم سال جاری عملیاتی شود تا یزد در زمره استانهای برخوردار از قطارهای باکیفیت قرار گیرد.
در ادامه نشست مقرر شد با حضور معاون اقتصادی و گردشگری استانداری، مدیران مرتبط و فعالان بخش خصوصی، موضوعاتی چون توسعه زیرساختهای پهنه گردشگری کویری و چالشهای حملونقل هوایی و ریلی استان به صورت تخصصی بررسی و راهکارهای اجرایی ارائه شود.
همچنین رضا نجفزاده، مدیرکل امور مالیاتی استان، در خصوص معافیتهای مالیاتی شرکتهای دانشبنیان توضیح داد و گفت: سازمان امور مالیاتی کشور بدون هماهنگی با استانها، به صورت سیستمی نسبت به تعیین مالیات این شرکتها اقدام کرده که باعث گلایه شده است.
وی ابراز امیدواری کرد در چارچوب اختیارات استانی، تصمیمات لازم برای حمایت و بهرهمندی دانشبنیانها از معافیتهای قانونی اتخاذ شود.
