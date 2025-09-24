به گزارش خبرگزاری مهر، در بازدیدی که با حضور محمدعلی نژاد معاون مالی و اقتصاد شهری و محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به اتفاق فرزان پور مدیرعامل شرکت مترو، شیخ طاهری مدیرعامل شرکت واگن سازی تهران، حامدیزاده مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری شهر، انارکی محمدی مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات، صباغ مدیرعامل شرکت توسعه مجتمعهای ایستگاهی، پیمانکاران و مشاوران طرحهای ساخت و سازی شبکه مترو صورت گرفت، ضمن حضور میدانی در محل کارگاههای ۳ ایستگاه مریم مقدس، سرباز و ورزشگاه تختی، آخرین وضعیت پروزه های فعال مترو تهران بررسی شد.
موضوعاتی از قبیل پیشرفت عملیات اجرایی خطوط جدید، پروژههای توسعهای خطوط ۶،۴،۲ و ۷، فاز دوم پایانه شهید کلاهدوز در خط ۴ و فاز نخست پایانه آزادگان در خط ۳ مترو، ورودیهای جدید در دست احداث و برخی طرحهای دیگر باتوجه به برنامه زمان بندی مربوط به هر پروژه، اهم مواردی بود که در جلسه بعد از بازدید میدانی حاضران مطرح شد.
همچنین روند تامین منابع مالی و الزامات مربوط به تحقق اهداف برنامههای شرکت مترو تهران به همراه مساله انتشار و تخصیص منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت، به بحث و بررسی گذاشته شد تا روند افتتاحیهها و بهره برداری از طرحهای در حال تکمیل شبکه راه آهن ریلی زیرزمینی طبق برنامه زمان بندی تعریف شده، پیش برود.
گفتنی است در این دوره مدیریت شهری، پرونده تکمیل تونلها و ایستگاههای باقی مانده خطوط ۶ و ۷ مترو تهران بسته شده و بدنه اصلی خطوط هفتگانه این شبکه کامل خواهد شد.
