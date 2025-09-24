تقویت پدافند کشور منجر به تقویت اقتصاد می شود

احمد حاتمی یزد کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با اقدامات دولت در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: در سال‌های اخیر، ایران در توسعه توان موشکی خود به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته است؛ با این حال، به نظر می‌رسد که در زمینه تقویت پدافند هوایی، اعم از تولید یا خرید رادارهای ضد هوایی، کمتر موفق بوده‌ایم.

وی افزود: این مسئله، با توجه به تهدیدات فزاینده از سوی کشورهای متخاصم نظیر اسرائیل و آمریکا و تلاش آنها برای ورود به حریم هوایی ایران، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: تقویت پدافند هوایی کشور در سال آینده باید در اولویت اهداف دولت قرار گیرد، چرا که این موضوع هم یک هدف اقتصادی و هم یک هدف امنیتی حیاتی برای کشور محسوب می‌شود. در حال حاضر، شرایط دفاعی با گذشته تفاوت کرده و تنها سامانه‌های پدافندی بزرگ نیستند که می‌توانند از کشور دفاع کنند. ریزپرنده‌ها (پهپادهای کوچک) نیز نقش بسیار مهمی در دفاع هوایی ایفا می‌کنند.

حاتمی یزدی عنوان کرد: خوشبختانه، جوانان و دانشمندان ایرانی از دانش و توانایی لازم برای تولید این ریزپرنده‌ها برخوردارند. حمایت دولت از این مخترعان و دانشمندان می‌تواند به توسعه و تولید ریزپرنده‌هایی منجر شود که در دفاع از کشور در برابر تهاجمات هوایی، امنیت ما را تأمین کنند. این حمایت نه تنها به تقویت بنیه دفاعی کشور کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال برای نخبگان کشور نیز منجر شود.